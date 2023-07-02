西雅圖韓裔孕婦遭擊斃 嫌犯不認罪

在西雅圖市中心槍殺一名韓裔孕婦的嫌犯古斯比6月29日出庭應訊，但不認罪。（美聯社）

涉嫌於6月中旬在西雅圖 市中心開槍擊斃一名韓裔 孕婦的兇嫌6月29日出庭應訊，但對當局指控他謀殺和謀殺未遂，兇嫌並不認罪。

被控一級謀殺和一級謀殺未遂的30歲嫌犯古斯比（Cordell Goosby）6月29日在金恩縣高等法院（King County Superior Court）出庭應訊，法庭內擠滿了西雅圖韓裔社區人士和其他支持受害者權成（Sung Kwon，音譯）及其34歲妻子權愛娜（Eina Kwon，音譯）的民眾。

代表出席者的金延（Yon Kim，音譯）在法庭外對媒體說：「我們今天在這裡，是為了見證司法如何處理這起可怕的謀殺案。」

古斯比被控持槍射殺已懷孕八個月的權愛娜，當時權氏夫婦正在第四大道和Lenora Street交叉口停車，權成手臂多處中彈，權愛娜腹中胎兒在醫院緊急分娩後不久也宣告死亡。據了解，古斯比與在案發地點附近經營日式便當店Aburiya Bento House的權氏夫婦並不相識，也沒有任何關係。

截至28日，金恩縣警方、檢方和法醫辦公室調查人員還在審查醫療紀錄，以確定古斯比是否應該對胎兒之死負責。

檢方發言人麥納斯尼（Casey McNerthney）引用上訴法院2012年一項裁決表示，根據華盛頓州 法律，只有在造成「出生活人」死亡，一個人才能被控謀殺。根據目前的指控，古斯比將面臨45年到57年的監禁。

警方發現，古斯比因為涉及家暴在印第安納州被通緝，還因持有受管制藥物和嚴重非法使用武器或車輛，在伊利諾州被判重罪。檢方還在調查古斯比是否還有其他外州犯罪紀錄，一旦調查完成，他會被加控一條非法持有槍械罪。

目前不清楚古斯比何時來到西雅圖，但他被捕時身上有一張華盛頓州身份證。

根據第四大道和Virginia Street一家飯店的監視攝影機拍到的畫面，在案發前四分鐘，一名男子沿著第四大道向北走，行走的速度比其他行人慢，偶爾會停下來環顧四周。這名男子後來被確認是古斯比。影片還拍到權氏夫婦的白色特斯拉汽車向北行駛，然後停在Lenora Street上，駕駛人是權成，其妻權愛娜坐在副駕駛座。

影片顯示，古斯比拿出手槍，衝向權氏夫婦的汽車，並對著汽車開槍，隨即沿著Lenora Street向西逃逸。

法庭文件表示，古斯比在西雅圖警局接受偵訊時說，他受到人們散布的謠言騷擾。文件還稱，古斯比會對著牆壁和天花板說話，好像有其他人在似的，還說有另一輛汽車裡的人對他大喊：「白色車子裡的人要出來抓你！」

古斯比告訴調查人員，他接受過精神治療。不過，調查人員表示，他們無法確定古斯比是真的精神有問題，還是裝出來的。