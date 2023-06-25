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西雅圖生活成本 增速超過金山

編譯廖宜怡／綜合報導
消費者物價指數顯示，西雅圖生活成本已追上舊金山。（Getty Images）
消費者物價指數顯示，西雅圖生活成本已追上舊金山。（Getty Images）

儘管通貨膨脹率開始下降，但西雅圖目前的生活成本比新冠疫情發生前高出許多，增長速度甚至快過舊金山

西雅圖時報（Seattle Times）分析美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的消費者物價指數發現，西雅圖都會區過去三年的生活成本增加超過20%，是疫情前九年的增幅。數據顯示，西雅圖的通膨率高於美國城市同期平均18%。

數據還顯示，西雅圖地區的薪資在疫情初期大幅下降，至今只反彈回升16%。雖然大部分職業的收入有所恢復，並超過疫前，但休閒、飯店、政府和其他服務業的薪資還未走出低迷。

不過，在通膨率一年前上升至40年來最高後，西雅圖最近幾周的生活成本增長已明顯放緩。

為了將年度通膨率控制在2%左右，美國聯邦儲備局（Federal Reserve）將利率從疫情爆發初期接近零的比率，上調到5%和5.25%之間。此舉增加了消費者借貸成本，目的在讓經濟降溫，從而減緩通膨。

西雅圖房價漲幅也比紐約或洛杉磯等美國其他大城市房價的漲幅至少高出5%，與底特律相當，但底特律的商品和服務價格要比西雅圖便宜得多，平均收入也遠低於西雅圖。

截至4月，西雅圖物價指數已追上同樣是科技業集中的舊金山，但舊金山過去三年的物價上漲速度沒有西雅圖快。

美國勞工統計局經濟學家孔大衛（David Kong，音譯）表示，以城市分類的消費者物價指數顯示，與1980年代初期設定的基礎相比，每個城市的生活成本都有所增加，但他說：「我們無法準確說出這些城市現在的生活成本是多少。」

孔大衛補充說：「物價指數告訴我們同一地區的房價上漲了多少，但由於西雅圖和舊金山當初基礎線的設定並不相同，因此無法得出西雅圖和舊金山現在生活成本相同的結論。」

油價飆漲不斷推高西雅圖的生活成本，自疫情開始以來，西雅圖燃料成本已上漲超過75%，今年5月的油價與三年前同期相比，大增了將近90%。

其他快速上漲的消費品還包括食品、飲料和娛樂，它們過去三年的漲幅也高於平均，其中以外賣食品和乳製品的漲幅最大。

此外，西雅圖住房成本過去三年增加了18%，房屋裝潢成本則增加了24%；二手車成本增加了39%，新車價格在疫情頭一年略有下降，但過去兩年上漲了24%。

西雅圖 疫情 舊金山

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