「您健走，我捐糧」夏威夷佛光會公益路跑

參加夏威夷佛光山公益路跑的全體在集合點合影。(夏威夷佛光山提供)

國際佛光會夏威夷 協會於6月10日上午9點在夏威夷Kaka'ako水岸公園舉行年度公益路跑，活動宗旨為「您健走，我捐糧」。希望倡導健康的生活方式、提倡環保蔬食、共同創造和諧美好的社會。共有來自夏威夷佛光協會、中文學校師生家長、及社區民眾等70餘人共襄盛舉。

夏威夷佛光協會於4月初即開始計畫推廣，邀約每位參與者以完成100英哩、籌款100美元為目標，期望募集1萬美元，用此善款購買米糧或食品捐贈給低收入 戶和弱勢團體。

佛光協會仝汪文娟會長表示，「看到這麼多朋友選擇更健康的生活方式、穿著VEGRUN T-恤衫、呼朋引伴的來參加路跑，為夏威夷社區帶來積極的變化，我們的心中感到無限的喜悅與歡樂。」夏威夷佛光山道場的住持依宏法師也指出：「這次的路跑活動同時也結合了大島植樹、盆栽結緣、米糧捐贈，以及蔬食A計畫等多項公益活動，非常具有意義。在愛護地球、創造美好家園以及後代子孫幸福，我們又往前邁出一步。」

VEGRUN公益路跑由國際佛光會與綠色公益基金會共同推動並於2021年開辦，從台灣起跑後巡迴五大洲，得到各地積極的響應，迄今累積里程已超過30萬公里。主辦單位鼓勵大眾攜手共創綠色、健康、和諧的未來！大家的每一步都將成為改變的力量。