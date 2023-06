西雅圖「全國亞太老齡化中心」 教耆英學電腦

西雅圖「全國亞太老齡化中心」(NAPCA)舉辦了第二屆數字技能培訓項目畢業典禮。(NAPCA提供)

2023年6月2日,華盛頓州西雅圖「全國亞太老齡化中心」(NAPCA)舉辦了第二屆數字技能培訓項目畢業典禮。NAPCA董事會主席Gie Kim在畢業典禮上致詞:「我想感謝各位為該項目做出的努力。你們的參與使這個項目取得巨大成功,並鼓勵NAPCA繼續為年長者提供電腦培訓。同時,感謝AAJC和Google資助此項目;最後,我要感謝為這次成功做出卓越貢獻的所有NAPCA員工,特別是年長者社區服務就業 項目(SCSEP)的項目總監Hakan Yilmaz和福利顧問Annora Zheng。」

項目總監Hakan Yilmaz亦感謝Circle of Friends for Mental Health從華盛頓大學為該項目招募學生志願者;也感謝Dress for Success和InterConnection提供設備支持,使年長者們能夠繼續在互聯網上學習。

NAPCA的數字技能培訓項目是一項全面的40小時培訓,旨在教授基本的電腦技能。該培訓的第一期始於2022年12月6日,全部以中文進行。第二期始於2023年4月3日,11位加入NAPCA SCSEP項目的中國年長者參與了本次培訓。在線下培訓期間,NAPCA為每位參與者提供一台筆記本電腦。他們在整個培訓過程中都十分專注且有毅力。參與者在幾乎沒有任何電腦知識基礎的情況下參加了培訓,最終成功掌握了應對當今數字世界的基本電腦技能。

通過培訓,許多年長者對科技的力量有了新認識。在典禮上,他們分享自己的故事。Mr. Tan講述該項目是如何幫助他們改善就業前景、豐富日常生活的、尤其是對於那些在疫情隔離期間曾感到孤獨和無助的年長者而言。他向NAPCA表達感謝:「這個項目不僅教會我如何使用電腦,還讓我和孫子女們的關係更親近了,因為他們經常幫助我練習課上學到的內容。」

NAPCA目前正在招募新一期培訓的參與者。NAPCA致力於幫助亞裔 美國人和夏威夷 /太平洋島民(AANHPI)社區中的年長者克服障礙,提高他們獲得應有的就業機會的可能性。通過提供數字技能培訓的機會,NAPCA希望增強他們在社會中的價值和潛力。

如需了解更多關於NAPCA數字技能培訓項目的信息,請聯繫NAPCA:英語:(800)336-2722;普通話:(800)683-7427;廣東話:(800)582-4218。

小檔案

關於NAPCA

全國亞太老齡化中心(NAPCA)是一個全國性的非營利組織。作為全國領先的倡導組織,NAPCA致力於教育和賦權亞裔美國人和夏威夷/太平洋島民(AANHPI)社區,並改善社區中年長者的尊嚴、福祉和生活質量。

關於SCSEP

全國亞太老齡化中心(NAPCA)的年長者社區服務就業項目(SCSEP)由聯邦資助,為收入有限的55歲及以上的AANHPI群體提供就業培訓和機會。該項目旨在通過將他們與當地的非營利組織和政府機構的社區服務職位匹配,幫助他們改善經濟狀況、促進社交參與。通過SCSEP,參與者可以獲得新技能、增強履歷、改善就業前景,同時也為他們的社區做出貢獻。