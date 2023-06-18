塔科馬「經濟拮据」屋主比率 華州最高

塔科馬市每三個屋主就有一個是 「窮人」。（美聯社）

塔科馬（Tacoma）市被評為美國最熱的住房市場四年後，竟成為華盛頓州「經濟拮据」的屋主比率最高的城市。根據小型企業資源組織Chamber of Commerce的最新報告，塔科馬屋主比該州任何其他大城市屋主都更有可能成為 「屋奴」，生活在他們的能力之外。

在全國範圍內，在170個人口最多的城市中，塔科馬市的屋主將收入的30%以上用於支付住房費用，位居前30名，西雅圖 排名遠居第108位，斯波坎（Spokane）和溫哥華（Vancouver）則更低。儘管塔科馬的房屋價格較低，住房成本也比西雅圖低，但從比率上看，塔科馬市用於住房費用的收入份額比西雅圖市高5%。

專家們說，塔科馬的大量財務壓力較大的屋主說明了一個全國性的趨勢，也就是說，在較大的、昂貴的都市地區，對可負擔得起的城市房屋需求不斷增加，推動了房價 的上漲。

塔科馬市Windermere Abode的老闆瓊斯（Dave Jones）說：「我們有很多人從西雅圖過來，也有很多人從加州過來，希望住在靠近西雅圖的設施齊全的地方。」

Redfin和Zillow顯示，截至2023年第一季度，塔科馬的住房價格在五年內上漲了64%，這種不斷增長的成本負擔也波及到了租房者和完全沒有購房資格的人。

塔科馬居民日益增長的成本負擔在很大程度上與工資無法跟上飛速發展的房價有關。該市的首要雇主是軍隊、醫療保健公司、政府和公立學校。同時，西雅圖地區是10家財富500強公司的所在地，包括亞馬遜、微軟和星巴克。

住房成本的負擔也不可否認地與種族和獲得世代財富有關，與美國其他城市一樣，塔科馬市銀行拒絕向非裔和其他種族及少數族裔社區提供信貸，這些社區也被剝奪了其他基本服務，該市北部比南部和東部更富裕。從1990年到2020年，非裔的房屋所有權急劇下降，發現貸款 不平等現象今天仍在繼續。

根據塔科馬市2020年的抵押貸款分析，超過65%的白人抵押貸款申請人成功獲得了住房貸款，而非裔和西語裔申請人的比率分別為51%和54%。債務收入比和信用紀錄是拒絕他們抵押貸款申請的主要原因。

瓊斯說，值得稱讚的是，塔科馬市一直在努力解決這些不公平現象。「我們正在盡力而為，但其中一些問題是系統性的，在短期內很難消除，因為住房價格攀升得太快了。我堅信，如果你在塔科馬出生和長大，在這裡的城市公立學校上學，你應該能夠在這裏買房和生活，」他說。