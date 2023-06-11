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建沙灘、抗海潮 茂伊公寓業主促漲地產稅

編譯吳日君／9日綜合報導
西茂伊島沿海地區公寓與其他許多旅館，興建得離海岸線太近，由於海水侵蝕、加上目前氣候變遷，海平面上升更快，建築物正處在生存危機風險當中。(Getty Images)
西茂伊島沿海地區公寓與其他許多旅館，興建得離海岸線太近，由於海水侵蝕、加上目前氣候變遷，海平面上升更快，建築物正處在生存危機風險當中。(Getty Images)

夏威夷西茂伊(West Maui)地區一群公寓業主，要求茂伊縣批准提高地產稅，以此作為一種籌資方式，可將高達4000萬元經費用在重建公寓建築大樓前的海灘。

海平面上升對夏威夷沿海社區構成威脅；但當大海開始吞沒沿海房地產時，並沒有一個州府或縣府政策指導採取何種措施。因此，茂伊Kahana公寓業主提出自己的解決方案：利用相對較新的縣屬融資工具籌資，將近海砂子運到海灘，並在海中建造岩牆，期望在未來幾年能固定房屋。

公寓業主顧問日前向茂伊縣議會提交計畫，議會有權制定特殊稅方案，以支付所謂社區設施費用，允許地產所有者同意在一段時間內，支付更高地產稅，以換取縣府使用這筆經費、出售政府發行的債券，資助重大建設。

業主們期望這種籌資機制，可能成為協助公寓的方法，而無須立即拿出數百萬元現金。但是，縣府官員在議會討論考量，若縣府選擇保護私人擁有公寓房產，是否可能承擔法律風險。此外，也有人擔憂，沙子會傷害珊瑚與章魚等海洋生物，另一部分人則擔心，計畫是否經得起西茂伊島的巨浪。

茂伊縣議長Alice Lee問及，可用4000萬元經費買到多少時間？公寓業主顧問佛利(Michael Foley)答說，有待確認，若海平面上升速度超過預期，可能縮短計畫維持時間，或需要更多維護措施。

數十年前，Kahana公寓與其他許多旅館與沿海社區相同，興建得離海岸線太近。這些建築物有建設堤防，以抵禦海水侵蝕，但由於目前氣候變遷、海平面上升更快，西茂伊島沿海地區房屋，正處在生存危機風險當中。

在數英里外的Kaanapali，一家渡假村集團多年來持續計畫與州府合作，斥資數百萬元從近海運沙，以拓寬白沙灘。但今年3月份，土地與自然資源委員會因居民擔心使用公共資金，保護私人地產，而否決計畫，度假村目前必須提出新方案。未來幾年內，州府官員也將負責審查Kahana公寓業主計畫。

佛利在茂伊議會會議上詳述若不採取任何行動，總值6億元的961間公寓將被大海吞沒，縣府每年可能最終損失約1100萬元稅收；若建築物開始倒塌入海，會對民眾與環境造成危險。若將公寓自海岸線移走，可能需20年時間，耗資超過5億元。

公寓業主提出可維持數十年的解決方案：運入沙子，在公寓前建造一個四分之三英里長的海灘，並透過種植植物來恢復自然景觀，並在大海建造人造岩石，以防止沙子再流失。

業主們敦促議會批准計畫，並立即採取行動拯救他們的公寓。茂伊縣議會訂於6月19日繼續討論計畫內容。然而，即使公寓業主會得到縣府資金批准，仍需與其他政府機構共同完成系列許可程序，可能需數年時間。

夏威夷 氣候變遷 房地產

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