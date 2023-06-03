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台灣特技訪問團 驚豔夏威夷

本報檀香山訊
台灣特技團演出結束後，與貴賓及僑領們合影。（高振華提供）
台灣特技團演出結束後，與貴賓及僑領們合影。（高振華提供）

由僑委會贊助的美國台灣傳統周亞裔傳統月美加西台灣特技訪問團，28日上午10時在夏威夷大學甘迺迪劇院作此次美加西巡演的最後一場演出，整場表演獲得觀眾熱情不斷的掌聲。演出後，副州長與檀香山市長及州市民意代表均登台向演員致意。

上午9時半，台灣同鄉會先頒發社區獎學金給兩位本地高中同學，表揚他們在校的優異表現，副州長、檀香山市長、州與市議員均登台致詞，肯定台灣同鄉會在推動教育上的貢獻。經文處林暉程處長也登台向表演團及主辦單位致謝。

台灣同鄉會社區獎學金委員會頒發本地高中傑出優良同學獎學金，並邀請副州長、市長及經...
台灣同鄉會社區獎學金委員會頒發本地高中傑出優良同學獎學金，並邀請副州長、市長及經文處長上台合影。（高振華提供）

10時半，表演團體首先將台灣社會濃縮呈現，以早期貧困社會為背景，生意人提著一只皮包單打獨鬥前往世界各地做起生意，為台灣經濟做出很大貢獻。到後來社會經濟起飛，人們豐衣足食，亦即俗稱的「台灣錢淹腳目」。另外，該團還以「宋江陣」、「電音三太子」與「炸寒單爺」的表演介紹台灣獨特的宗教廟宇文化。

一個半小時的表演在觀眾不斷驚呼與掌聲中，於中午12時畫下句點。結束時，州、市官員及社團僑領紛紛登台向演員們致謝並合影。

27日上午8時半，台灣同鄉會與FAPA成員先在劇院內宣布成立夏威夷「信賴之友會」，由陳國文與黃春進二人出任正副會長。據表示，未來將辦理募款造勢餐會，並在明年選舉時組團回國投票

5月26日晚間，特技團員搭乘加航抵達檀香山，夏威夷台灣同鄉會長楊泰瑛醫師及前會長...
5月26日晚間，特技團員搭乘加航抵達檀香山，夏威夷台灣同鄉會長楊泰瑛醫師及前會長陳長山攜帶了歡迎布條與花環到機場接機，黃春進、呂學優、黃喜代與蘇惠玲四人則在機場外接團員至下榻旅館。（高振華提供）

夏威夷 亞裔 投票

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