台灣特技訪問團 驚豔夏威夷
由僑委會贊助的美國台灣傳統周亞裔傳統月美加西台灣特技訪問團，28日上午10時在夏威夷大學甘迺迪劇院作此次美加西巡演的最後一場演出，整場表演獲得觀眾熱情不斷的掌聲。演出後，副州長與檀香山市長及州市民意代表均登台向演員致意。
上午9時半，台灣同鄉會先頒發社區獎學金給兩位本地高中同學，表揚他們在校的優異表現，副州長、檀香山市長、州與市議員均登台致詞，肯定台灣同鄉會在推動教育上的貢獻。經文處林暉程處長也登台向表演團及主辦單位致謝。
10時半，表演團體首先將台灣社會濃縮呈現，以早期貧困社會為背景，生意人提著一只皮包單打獨鬥前往世界各地做起生意，為台灣經濟做出很大貢獻。到後來社會經濟起飛，人們豐衣足食，亦即俗稱的「台灣錢淹腳目」。另外，該團還以「宋江陣」、「電音三太子」與「炸寒單爺」的表演介紹台灣獨特的宗教廟宇文化。
一個半小時的表演在觀眾不斷驚呼與掌聲中，於中午12時畫下句點。結束時，州、市官員及社團僑領紛紛登台向演員們致謝並合影。
27日上午8時半，台灣同鄉會與FAPA成員先在劇院內宣布成立夏威夷「信賴之友會」，由陳國文與黃春進二人出任正副會長。據表示，未來將辦理募款造勢餐會，並在明年選舉時組團回國投票。
上一則
清水正東律師事務所 黃正東律師第六次獲得“伊州超級律師”殊榮
下一則
FB留言