台灣特技訪問團 驚豔夏威夷

台灣特技團演出結束後，與貴賓及僑領們合影。（高振華提供）

由僑委會贊助的美國台灣傳統周亞裔 傳統月美加西台灣特技訪問團，28日上午10時在夏威夷 大學甘迺迪劇院作此次美加西巡演的最後一場演出，整場表演獲得觀眾熱情不斷的掌聲。演出後，副州長與檀香山市長及州市民意代表均登台向演員致意。

上午9時半，台灣同鄉會先頒發社區獎學金給兩位本地高中同學，表揚他們在校的優異表現，副州長、檀香山市長、州與市議員均登台致詞，肯定台灣同鄉會在推動教育上的貢獻。經文處林暉程處長也登台向表演團及主辦單位致謝。

台灣同鄉會社區獎學金委員會頒發本地高中傑出優良同學獎學金，並邀請副州長、市長及經文處長上台合影。（高振華提供）

10時半，表演團體首先將台灣社會濃縮呈現，以早期貧困社會為背景，生意人提著一只皮包單打獨鬥前往世界各地做起生意，為台灣經濟做出很大貢獻。到後來社會經濟起飛，人們豐衣足食，亦即俗稱的「台灣錢淹腳目」。另外，該團還以「宋江陣」、「電音三太子」與「炸寒單爺」的表演介紹台灣獨特的宗教廟宇文化。

一個半小時的表演在觀眾不斷驚呼與掌聲中，於中午12時畫下句點。結束時，州、市官員及社團僑領紛紛登台向演員們致謝並合影。