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夏州普納島發展快 但存貧窮、基建少、火山、犯罪危機

編譯吳日君／綜合報導
普納島是夏威夷發展最快的地方，儘管受到貧窮、基礎設施匱乏、火山爆發與犯罪等困擾，自然美景、低生活成本與獨特生活方式，仍吸引各式各樣的人，來此地尋找自己的天堂。圖為普納海灘。(Getty Images)
普納島是夏威夷發展最快的地方，儘管受到貧窮、基礎設施匱乏、火山爆發與犯罪等困擾，自然美景、低生活成本與獨特生活方式，仍吸引各式各樣的人，來此地尋找自己的天堂。圖為普納海灘。(Getty Images)

普納島(Puna)是夏威夷近來發展最迅速之地，吸引各式各樣的人，來此地尋找自己的天堂。但島嶼充滿陷阱，長期受到貧窮、基礎設施匱乏、火山爆發與犯罪等困擾。

居民、當地官員與社區非營利組織領袖指出，貧困、家庭暴力、毒癮、基礎設施不佳、住房未符標準、無家可歸、醫療保健資源有限，與其他長期問題，都困擾著普納。還有反覆發生的自然災害，例如地震與火山爆發。

然而，新住民卻仍紛紛湧向普納，促使其成為夏威夷過去十年發展最快的地區。儘管普納島有自身問題，但該地也散發出不同氛圍，這是一個悠閒的地方，居住著許多非常規、具有創造力與自力更生的居民。

這個位於大島東南海岸的鄉村地區，是一個土地與房屋仍可負擔之地，居民們努力度日。在生活成本與房地產價格高昂的夏威夷，檀香山房價中位數已超過100萬元，相較之下，普納約有500平方英里，相當於歐胡島面積，提供尋求安靜鄉村生活方式的民眾，樸實的綠洲，吸引了許多在距離北部約16英里的希洛(Hilo)工作者，通勤來此居住。

但是，在普納生活的代價，除了須面對暴力犯罪挑戰之外，吸毒成癮助長入室竊盜與私占房屋等犯罪。兒童經常被通報離家出走，警方也常尋求公眾協助尋找失蹤成人。此外，因座落在夏威夷島最活躍的火山斜坡，曾於2018年的火山噴發、摧毀超過700間房屋與建築物，並導致2000多名居民流離失所，加深全島住房危機。根據美國地質調查局，火山是此地永久存在的威脅。

由於在普納獲得購房貸款困難，屋主保險也很有限，許多房屋都是在沒有建築許可情況下建造。大部分人無法使用下水道，迫使居民仰賴水井或雨水集水區獲取飲用水，將廢物倒入化糞池或汙水池，造成日益嚴重的環境問題。

普納的貧困現象普遍存在，大島大部分受補貼的低收入戶，都在普納，四分之一的五歲以下兒童生活在貧困線下。根據人口普查數據，普納有超過四分之一居民依靠食物券。

儘管如此，許多長期居民表示，他們不會住在其他地方，因為普納有美景、獨特生活方式，以及所謂療癒能量。根據人口普查，2020年普納人口激增至5萬1704人，預計至2030年將增至超過7萬5000人。

除了逃離生活成本高的夏威夷居民，美國本土與其他地區民眾也搬到普納，包括藝術家、新世代治療師、數位工作者，還有養殖業與農民，當地人口結構多元。許多居民說，這是普納的吸引力，儘管當地有犯罪、貧窮與火山，但散發著阿羅哈精神。

新搬入移民與長期居民對社區服務需求升高，迫使民選官員更加關注這個長期被忽略的地區。代表普納的眾議員伊拉甘(Greggor Ilagan)表示，普納需要道路開發、交通信號燈等。州與縣府官員支持建造下水道、人行道、電力、郵遞等設施，還需建設當地醫院。非營利機構也致力解決無家可歸問題。

夏威夷 人口普查 低收入

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