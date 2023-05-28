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人口成長2.4% 西雅圖重登全美發展最快城市寶座

編譯廖宜怡／綜合報導
擺脫疫情帶來的負面影響，西雅圖重登美國人口成長最快大城市寶座。（Getty Images）
擺脫疫情帶來的負面影響，西雅圖重登美國人口成長最快大城市寶座。（Getty Images）

最新數據顯示，西雅圖已擺脫頹勢，重新登上美國發展最快城市寶座。

根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）公布的最新數據，從2021年7月1日到2022年7月1日，西雅圖人口淨成長1萬7750人，總人口達到74萬9000人，成長率為2.4%，與2010年代相當，輕鬆擊敗美國其他49個主要大城市。

這個消息可能會讓一些西雅圖人感到意外，因為和美國許多大城市一樣，西雅圖受到新冠疫情重創。人口普查局上一年公布，西雅圖2020年到2021年人口流失了約4300人，但後來修正為9000人。

值得注意的是，除了西雅圖，去年美國發展最快的前15大城市都位於陽光帶（Sun Belt，通常指美國西南部）。德州沃斯堡（Fort Worth）排名第二，人口成長率為2%。第三名到第五名分別是北卡州夏洛特（Charlotte）、佛州的邁阿密和傑克森維爾（Jacksonville）。

美國前50大城市中，去年有21個城市人口減少，以紐約市流失1.5%人口為最高，第二名到第五名分別是費城、加州屋崙、波特蘭和底特律。舊金山2020年到2021年人口流失率高達7%，2021年到2022年僅0.3%。

就人口成長總數來說，西雅圖排名第四，次於沃斯堡、亞利桑納州鳳凰城和德州聖安東尼奧。

有趣的是，西雅圖去年人口雖然明顯成長，但它所在的金恩縣的其他地區人口卻減少了。

人口普查局3月份公布了美國各縣人口數據，顯示金恩縣的人口在2021年到2022年增加了約1萬3750人。請注意，這個數字比西雅圖成長的人口總數少了4000人，說明西雅圖以外的金恩縣地區人口減少了4000人。這可能是西雅圖首次在金恩縣其他地區人口萎縮的情況下增加人口。

數據顯示，金恩縣大部分流失的人口出自南部，費德勒韋（Federal Way）、蘭登（Renton）、西塔科（SeaTac）、德梅因（Des Moines）、奧本（Auburn）、布里恩（Burien）、肯特（Kent）等城市的人口都有所減少。華盛頓州近幾年人口成長最快的城市之一雷德蒙（Redmond），去年人口也只增加了0.4%。

金恩縣人口成長最快的城市還有貝爾優（Bellevue）和岸線市（Shoreline），成長率分別為2%和2.8%。

西雅圖 人口普查 德州

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