夏威夷佛光山 疫後首度開放慶祝佛誕活動

夏威夷佛光山住持依宏法師率眾浴佛。（夏威夷佛光山提供）

夏威夷佛光山於5月20舉辦疫後的首場開放式佛誕慶祝活動，迎來副州長路克（Sylvia Luke）女士、駐檀香山台北經濟文化辦事處林暉程處長、日本淨土真宗松本法師、越南 真空禪院、越棉寮華人 聯誼會、世華工商婦女企管協會、夏威夷台灣商會、中華航空公司湯敏俐總經理、KHON 2 主播Pamela Young等，以及來自政府官員、地方社團、宗教界等70餘位代表出席。

典禮首先以獻供拉開序幕，由金剛、婦女、少女、兒童四組分別呈獻果、花、茶、燈供養，象徵著善因妙果、萬德莊嚴、身心清淨、智慧光明等功德利益的祝福；接著衆人一起以英文唱誦三寶頌、心經迴向祝禱。副州長路克致詞時表示：「很榮幸受邀出席慶祝佛誕典禮，而且相信大家齊聚慶佛誕的意義是因為感謝佛陀把善美的真理教導並傳承給了我們世人。」她並以自幼隨父母自韓國移民來夏威夷學習的成長過程為例，因受到良師益友的愛護提攜，所以深信佛教的「慈悲」、「和諧」理念也是人間普世的價值，而夏威夷州 熱情、歡喜的民情亦是與大乘菩薩的性格非常相應。

夏威夷佛光山住持依宏法師致詞時表達了見到各界代表蒞臨的歡喜與感謝，並說明浴佛的意義是藉著浴佛來清淨我們的身心，將心中的貪、瞋、痴、慢、疑、邪見等塵垢除去，掃除一切塵勞，讓自心的光明顯現；隨後播放「人間佛教的領航者」記錄片，向眾人介紹大師一生弘揚人間佛教的理念與成就，亦表示未來會在本地持續為推動人間佛教和社會公益而努力。夏威夷佛光協會仝汪文娟會長則預告並邀請與會大眾共襄盛舉將於6月10日舉行的「公益路跑」活動，持續落實「做好事、說好話、存好心」的生活於日常，廣結善緣於十方。