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夏威夷社區短訊／台灣特技團 5/28表演

檀香山訊

本月28日上午9時半，夏威夷大學甘迺迪劇院將有一場來自台灣的「國立台灣戲曲學院台灣特技團」表演，免費入場，歡迎鄉親與僑界人士屆時前往觀賞。

這次演出主題為「台灣追想曲」，4月底來美加各地演出受到當地僑胞的喜愛，夏威夷是該團在美加演出最後一場，勢必為本地僑胞帶來耳目一新的感受。

主辦單位夏威夷台灣同鄉會還將於當頒發社區獎學金與鄉親子弟獎勵金。主辦單位表示，演出免門票，夏威夷大學甘迺迪劇院座位有限，先到先坐。

中國書畫展 6/10登場

「夏威夷中國書畫展覽」將於6月10日起在華埠文化廣場302室展出，歡迎對書畫有興趣的僑胞前往參觀。

此項書畫展由中華文化服務中心主辦，中華民國僑委會贊助，其宗旨為培養海外華僑身心與藝術修養、提高僑胞對中國書法、繪畫興趣與水平，並發揚中華悠久光輝文化。

此次展覽時間為6月10日至11日兩天上午10時至下午3時，展出地點在在華埠文化廣場中山堂202室，6月9日下午5時30分在展覽地點舉行開幕儀式。有關詳情請與中華文化服務中心聯絡，會長林秀琴808-551-8546、副會長呂學優808-256-9898-4498及李小苓808-436-8823。

夏威夷 畫展 華埠

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