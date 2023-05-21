州府擁160萬英畝土地 夏威夷最大地主

夏威夷州政府擁有160萬英畝土地，是夏威夷最大地主，在每個島嶼都擁有土地。圖為夏威夷州府。(Getty Images)

夏威夷有約400萬英畝土地，以個人、公司行號與政府機構擁有絕大部分，對於希望可在夏威夷州 購買房地產 的一般民眾來說，選擇相當有限，也很難取得融資。以下是夏威夷十大地主與其擁有並使用的土地內容：

1.夏威夷州政府擁有160萬英畝土地，是夏威夷最大地主，在每個島嶼都擁有土地。大部分土地為公有、可用來改善夏威夷居民生活。有近20萬英畝是屬於夏威夷國土部門，其為提供當地原住民的家園計畫。

2.美國聯邦政府 擁有53.1萬英畝土地。聯邦政府推翻夏威夷君主制度並最後解散夏威夷王國時，獲得大部分土地。儘管最初拿走屬於王室與政府的土地，但最終歸還給州政府，其餘用於軍事站點與國家公園。

3.卡美哈學校(Kamehameha Schools)擁有36.2萬英畝土地。Bernice Bishop是夏威夷王室繼承人與成員，將大量土地放置在信託，指定建造卡美哈學校。學校提供夏威夷血統者教育與獎學金機會。除了三個主要校區，大部分土地用於保育與農業目的。

4.派克牧場(Parker Ranch)擁有13萬英畝土地。派克家族於1800年初期，與國王卡美哈(King Kamehameha)一世建立關係，允許他們出售在整個夏威夷群島遊走的野牛。派克家族多個世代人過去數十年持續獲得土地，飼養牛與馬，並引進牛仔。目前牧場由一家信託所擁有，持續提供服務並與夏威夷民眾建立關係。

5.羅賓遜家族(Robinson Family)擁有10.1萬英畝土地。羅賓遜家族也受益於王室，買下可愛島大部分土地與幾乎整個尼豪島(Niihau)。

6.科技公司甲骨文(Oracle)董事長暨創辦人艾利森(Larry Ellison)在夏威夷擁有近9萬英畝土地。他擁有拉奈島(Island of Lanai)98%土地，該島擁有3000名居民。土地主要用於保育、替代能源研究、度假村與餐廳。

7.商業房地產公司「Alexander and Baldwin」總部設在夏威夷，擁有夏威夷8萬7000英畝土地。

8.莫洛凱牧場(Molokai Ranch)擁有5萬4000英畝土地。1800年代後期，一群商人在莫洛凱島西部購買大量土地，飼養牛與牲畜。

9.地方政府郡縣擁有3萬8000英畝土地。

10. 科技公司「AOL」創辦人凱斯(Stephen Case)購買格羅夫農場(Grove Farms)與農場超過3萬英畝土地。