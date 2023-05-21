減少西雅圖遊民 白宮推「人人有住所」計畫

白宮宣布一項新計畫，將協助包括西雅圖在內的六個地區改善遊民問題。（美聯社）

白宮 18日宣布，為了在兩年內減少美國25%的遊民 人口，聯邦推出一項新計畫，希望能幫助加快讓西雅圖 遊民獲得永久性住房的工作。

透過聯邦「人人有住所」計畫（ALL INside），美國遊民問題跨部門委員會（U.S. Interagency Council on Homelessness）將與加州和西雅圖、芝加哥、達拉斯、洛杉磯、鳳凰城等都會區合作，解決當地嚴重的遊民問題。

在18日上午白宮官員宣布這項合作計畫的網路會議中，西雅圖市長哈雷爾（Bruce Harrell）表示，這項計畫為各級政府提供了一個團結起來、讓更多遊民獲得住所的機會。金恩縣縣長君士坦丁（Dow Constantine）也同意哈雷爾的說法。

這項計畫將在西雅圖派駐一名聯邦官員，在兩年內為當地遊民問題制定策略。遊民問題跨部門委員會執行主席奧利維特（Jeff Olivet）表示，儘管計畫並不提供新資金，但聯邦官員可以引導各地區搜尋可用的聯邦資金、打破不同計畫之間的障礙、建立跨越六個地區的相互學習網路。

金恩縣地區遊民管理局（King County Regional Homelessness Authority）在上周公布的五年計畫草案中表示，聯邦這項計畫有助他們獲得更多可以用來幫助遊民的「聯邦醫療補助」（Medicaid）資金。美國衛生部也將提供各地區技術支援，以便可以利用「聯邦醫療補助」中與住房有關的支持性服務和精神健康治療。

根據年度「時間點統計」（Point-in-Time Count），西雅圖和金恩縣2022年的遊民人口在美國排名第三高，超過1萬3300人。不過，專家們表示，在特定時間進行的年度統計並不可靠，而且可能被低估。

金恩縣地區遊民管理局使用華盛頓州商務廳的方法，算出該縣2022年的遊民人口為5萬3532人。

這不是聯邦第一次協助處理西雅圖的遊民危機。去年9月，美國住房與城市發展署（U.S. Department of Housing and Urban Development）派遣三名官員前往金恩縣地區遊民管理局，協助啟動其遊民住房指揮中心。

美國住房與城市發展署上個月還撥出總額4億8600萬元的補助金，用來幫助美國62個有遊民問題的地區，包括給華盛頓州的800萬元。