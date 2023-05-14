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檀香山市府也受電價暴漲衝擊 1年來多付近2000萬元

編譯吳日君／綜合報導
檀香山市腹地廣大，擁有超過90棟大樓、近50個公園設施，各機構大樓的電費成本，在過去一年上漲超過28%。(Getty Images)
檀香山市腹地廣大，擁有超過90棟大樓、近50個公園設施，各機構大樓的電費成本，在過去一年上漲超過28%。(Getty Images)

全球原油價格高漲，也直接影響到檀香山市政府，導致今年市府機構電費暴漲近2000萬元，給原本已緊張的市政營運預算帶來更多壓力。

檀香山市各機構大樓的電費成本，在過去一年上漲超過28%，促使許多單位紛紛尋求省電方法，來降低原未計畫的預算。根據市府數據，自2022年3月至2023年2月，檀香山市電費支出為8719萬元，高於去年同期的6778萬元、增加高達1940萬元。

檀香山市電費高漲的驅動因素，與全球油價與島上最後一家燃煤電廠關閉有關。檀香山市議員、前市府預算委員會主席賽爾(Calvin Say)表示，必須嘗試控制電費成本增長。檀香山市長布蘭吉亞迪(Rick Blangiardi)指出，電費是「可變支出」(variable expenses)，總是帶來「管理挑戰」，成本增加就需要更節約能源，以平衡預算。

島嶼上的住家也受到電費漲價影響。根據美國勞工統計局數據，從2022年3月到2023年3月，檀香山住宅電費價格上漲15.7%。

檀香山市腹地廣大，擁有超過90棟大樓、近50個公園設施。大型建築物包括檀香山市政廳(Honolulu Hale)、布萊斯德爾中心(Blaisdell Center)等，還有警察局、消防部門與其他政府運作機構。儘管市府已採取多項措施、以減少電費，但支出仍然增加。過去兩年內，市府用電總體使用量雖已減少7%，但疫情限制鬆綁後，用電量同時增加。

市府官員表示，當局正改良照明系統以降低能源使用、設置自動控制以防止能源浪費，重新設計空調系統、將薄膜貼在窗上以減少太陽熱量，塗漆表面以反射熱量與太陽能。自2018年以來，檀香山市最大五個部門的能源使用量大幅減少，包括水資源局、環境服務局、設施管理局、交通服務局與休閒部門。

檀香山市府「氣候變化、可持續與彈性辦公室」董事龔瑟(Matt Gonser)指出，市府需解決的電力成本挑戰，與住房用戶面臨挑戰相同，削減成本、減少浪費、提高用電效率，在電價上漲時期，更顯重要。

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