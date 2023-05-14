華州公共土地廳長法蘭茲 宣布參選州長

華盛頓州公共土地廳長法蘭茲10日宣布參選下屆州長。（網路影片截圖）

華盛頓州 公共土地廳長法蘭茲（Hilary Franz）10日宣布參選州長，將與華盛頓州檢察長佛格森（Bob Ferguson）共同角逐不再競選連任的現任州長英斯利（Jay Inslee）留下的州長寶座。

法蘭茲10日發出一段兩分鐘長的影片，宣布了眾人期待已久的參選聲明。她表示，她將為州長競選帶來「大膽、勇於冒險、快速獲取進展」的信念。她表示，這也是她在目前工作中採取的信念。

法蘭茲發表聲明說：「華盛頓州正面臨一些急迫的問題，包括迅速變化的氣候、住房危機和不斷加劇的收入不平等。華盛頓州面臨的挑戰很多，但我有信心我們可以共同應付。為了加快改革的步伐，並解決這些問題，我決定參選州長。」

和佛格森一樣，法蘭茲長期以來一直不吝公開她想參選州長的意願。這兩位民主黨人都曾有意在2020年參選州長，但在英斯利決定尋求第三任期後作罷。

已連任三屆華州檢察長的佛格森，試圖組建試探委員會（exploratory committee）測試民意，以賦予他的候選資格一種「主宰光環」（juggernaut aura），儘管華州並不認可試探委員會。佛格森透露，他已籌得175萬元競選捐款，並已獲得華州多名州議員和聯邦國會議員的支持。

52歲的法蘭茲已擔任兩屆公共土地廳長，執掌自然資源部門（Department of Natural Resources），負責管理華州560萬畝的公共土地，包括森林、牧場和潮汐區。

法蘭茲過去是環境法律師，曾領導非營利組織Futurewise，捍衛華州具有里程碑意義的「發展管理法」（Growth Management Act）。在獲選為公共土地廳長之前，法蘭茲在班布里治島（Bainbridge Island）擔任過一屆市議員。

儘管已有兩人宣布參選，華州州長選舉的態勢還在持續發展中。

考慮參選州長的還有曾與英斯利發生過衝突的華州參議員穆雷特（Mark Mullet），他將尋求開闢一條溫和派路線，以獲得一些無黨派人士和共和黨 人的支持。

里奇蘭（Richland）學區的共和黨委員柏德（Semi Bird）一直積極籌畫競選事宜，他已經為選舉籌得了5萬元資金。不過，他因為違反華州的口罩 規定，在家鄉正面臨被罷免的命運。

曾在2020年州長初選最後一分鐘遞件參選的雅基馬（Yakima）醫師賈西亞（Raul Garcia），這次也提交了參選文件，希望再次以共和黨人的身份參選。