我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

華州公共土地廳長法蘭茲 宣布參選州長

編譯廖宜怡／綜合報導
華盛頓州公共土地廳長法蘭茲10日宣布參選下屆州長。（網路影片截圖）
華盛頓州公共土地廳長法蘭茲10日宣布參選下屆州長。（網路影片截圖）

華盛頓州公共土地廳長法蘭茲（Hilary Franz）10日宣布參選州長，將與華盛頓州檢察長佛格森（Bob Ferguson）共同角逐不再競選連任的現任州長英斯利（Jay Inslee）留下的州長寶座。

法蘭茲10日發出一段兩分鐘長的影片，宣布了眾人期待已久的參選聲明。她表示，她將為州長競選帶來「大膽、勇於冒險、快速獲取進展」的信念。她表示，這也是她在目前工作中採取的信念。

法蘭茲發表聲明說：「華盛頓州正面臨一些急迫的問題，包括迅速變化的氣候、住房危機和不斷加劇的收入不平等。華盛頓州面臨的挑戰很多，但我有信心我們可以共同應付。為了加快改革的步伐，並解決這些問題，我決定參選州長。」

和佛格森一樣，法蘭茲長期以來一直不吝公開她想參選州長的意願。這兩位民主黨人都曾有意在2020年參選州長，但在英斯利決定尋求第三任期後作罷。

已連任三屆華州檢察長的佛格森，試圖組建試探委員會（exploratory committee）測試民意，以賦予他的候選資格一種「主宰光環」（juggernaut aura），儘管華州並不認可試探委員會。佛格森透露，他已籌得175萬元競選捐款，並已獲得華州多名州議員和聯邦國會議員的支持。

52歲的法蘭茲已擔任兩屆公共土地廳長，執掌自然資源部門（Department of Natural Resources），負責管理華州560萬畝的公共土地，包括森林、牧場和潮汐區。

法蘭茲過去是環境法律師，曾領導非營利組織Futurewise，捍衛華州具有里程碑意義的「發展管理法」（Growth Management Act）。在獲選為公共土地廳長之前，法蘭茲在班布里治島（Bainbridge Island）擔任過一屆市議員。

儘管已有兩人宣布參選，華州州長選舉的態勢還在持續發展中。

考慮參選州長的還有曾與英斯利發生過衝突的華州參議員穆雷特（Mark Mullet），他將尋求開闢一條溫和派路線，以獲得一些無黨派人士和共和黨人的支持。

里奇蘭（Richland）學區的共和黨委員柏德（Semi Bird）一直積極籌畫競選事宜，他已經為選舉籌得了5萬元資金。不過，他因為違反華州的口罩規定，在家鄉正面臨被罷免的命運。

曾在2020年州長初選最後一分鐘遞件參選的雅基馬（Yakima）醫師賈西亞（Raul Garcia），這次也提交了參選文件，希望再次以共和黨人的身份參選。

華盛頓州 共和黨 口罩

上一則

全美施坦威原廠鋼琴展銷會　年度大優惠 僅限三天

下一則

德州人語／美債違約 「狼來了」戲碼演到何時

延伸閱讀

防疫遣返令失效前 眾院通過共和黨邊界法案 要擴大築牆

防疫遣返令失效前 眾院通過共和黨邊界法案 要擴大築牆
喬州設委員會 罷免拒維護法律檢察官

喬州設委員會 罷免拒維護法律檢察官
預算吃緊、學生減少 大學紛賣地開拓財源

預算吃緊、學生減少 大學紛賣地開拓財源
紐約州長霍楚撥款10億元 投資心理健康護理

紐約州長霍楚撥款10億元 投資心理健康護理
馬州州長簽180法案 聚焦創新經濟 頒布行政令完善志願服務

馬州州長簽180法案 聚焦創新經濟 頒布行政令完善志願服務
佛州限制中國人買地 州長德桑提斯簽署法案

佛州限制中國人買地 州長德桑提斯簽署法案

熱門新聞

被控殺害兩名親生子女和第五任丈夫前妻的49歲愛達荷州女子洛莉·瓦洛戴貝爾(中)，聆聽宣判時雙手抱胸，面無表情。(美聯社)

愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性

2023-05-12 21:46
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
新澤西州薩默塞特郡的這棟民宅上市三天就收到44起報價，其中42件高於屋主的要價。(取材自Coldwell Banker官網)

新州房市仍熱 50萬元4臥住宅掛牌3天 42人加價搶房

2023-05-13 13:00
對於孩子的蛀牙，牛錫麟會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就補。（記者邵敏／攝影）

起床後、睡覺前刷牙？牙醫說這個習慣錯了 這樣做才對

2023-05-08 02:00
一隻鵝定居車禍發生地旁，居民為牠圍起黃線。(記者王明心╱攝影)

同伴遭撞死 北卡兩鵝不離棄

2023-05-12 02:11
維州推出3000萬元家教補助項目，符合資格學生每人可獲1500元家教補貼金。(維州教育廳提供)

這一州砸3000萬補助家教 K-12年級皆可申請 每人1500元

2023-05-09 19:25

超人氣

更多 >
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈
台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」
台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作