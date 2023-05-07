夏威夷歐胡島擬開放更多海灘 計畫創建全島商用系統

檀香山市長布蘭吉亞迪正在與北岸等社區協商，計畫創建全島商用系統，可能將取消針對部分島嶼最熱門海灘的已訂保護措施，並可能將有更多海灘開放營業用途。(Getty Images)

檀香山市長布蘭吉亞迪(Rick Blangiardi)正在與北岸與Windward Oahu社區協商，計畫創建全島商用系統，可能將取消針對部分島嶼最熱門海灘的已有保護措施，並可能將有更多海灘開放營業用途。

然而，提案也可能提供更多保護給目前尚未有限制的地點。關鍵問題是私營企業應有什麼權利、在公共土地營業，特別是在市府經營的海灘公園。

隨著夏威夷 遊客人數回流，旅遊服務商業正在再次擴大規模。夏威夷商業經濟發展與旅遊局指出，今年3月歐胡島約有48萬7000名遊客抵達。市長的全島商用系統計畫被稱為第19號法案，目前正提交給檀香山市議會審議，內容將限制市屬海灘一次僅能有三輛商業旅遊巴士、或一天十輛，並限制在白天或工作日行駛。營運商將被要求支付城市許可證費用。違者將被罰款。

提案將可能推翻原來已經通過禁止在Kailua、Kalama、Waialee、Sunset、Ehukai、Pupukea、Waimea Bay、Haleiwa、Kaiaka Bay、Makapuu、Kaupo、Kaiona、Waimanalo、Hunananiho (Sherwood Forest)、 Bellows Field以及 Kokololio等海灘展開商業活動的法規。

過去十年中，由於旅遊業蓬勃發展，檀香山海灘到處都是遊客與商業，每個地區居民都尋求獲得限制營業活動的嚴格監控。由於社交媒體推動，Kailua海灘曾被皮筏遊艇租用公司業務擠爆，當時有數百名居民出席公開聽證會、要求市府官員每周七天禁止在他們的海灘進行商業活動。

儘管皮筏遊艇公司與其他租賃業者反對，市議會仍於2012年通過第11號法案。當任市長卡萊爾(Peter Carlisle)否決提案，但市議會推翻他的否決、並於該年晚些時候立法。之後，Kailua海灘的壅塞情況明顯緩解。Kailua鄰里委員會主席席克斯(Bill Hicks)認為，在不保護交通忙碌海灘情況下、提出第19號法案，會是Kailua與北岸等地區的倒退。

海灘社區居民要求，若通過第19號法案，需增訂由檀香山市議員Esther Kiaaina添加的修訂案，保留對已受到保護海灘的限制。

布蘭吉亞迪已針對提案，在檀香山召開一系列市政會議。他表示，計畫建立一個全島範圍的系統，強調是全島的公平問題，隨著商業營運集中在其他地方，為部分地區提供保護、導致其他地點受到傷害。

提案必須獲得市議會批准、並由市長簽署，才能成為法律。公園部門發言人賽洛塔(Nathan Serota)表示，法案將在市議會公園委員會獲得大量審查，並可能進行各種修正，希望進行社區溝通，以期達到共識。