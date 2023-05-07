華盛頓州長宣布不尋求第四任期 為民主黨年輕成員讓路

已連任三屆華盛頓州州長的英斯利1日宣布，不會再尋求連任。（美聯社）

民主黨 籍的華盛頓州 州長英斯利（Jay Inlsee）5月1日宣布，他不會再尋求連任。

72歲的英斯利這項宣布，為民主黨較年輕的成員開啟了競選州長的道路。透過挑戰前總統川普的旅行禁令和其他政策，獲得全國知名度的華州檢察長佛格森（Bob Ferguson），以及公共土地廳長法蘭茲（Hilary Franz）都表達了參選的意願。

英斯利說：「我認為，州長的作用是鼓勵我們的州不斷前進、不斷進步。我很高興能在此對大家說，這種作法在很多方面和很多地區，都改善了華盛頓州人的生活。」

英斯利於2012年首次當選華州州長。由於華州州長沒有任期限制，英斯利是華州第二位連任三屆的州長，也是美國在位時間最長的州長。

英斯利曾於2020年爭取成為民主黨總統候選人，但在人才濟濟的民主黨內難以獲得需要的支持，也無法符合可出現在民主黨全國委員會（Democratic National Committee）辯論會，和專注氣候變遷的有線電視新聞網（CNN）公民大會這兩個備受矚目舞台的條件。

談到其成就，他列舉了關於華州碳排放的限額與交易制度（cap-and-trade system），以及他上個月簽署成為法律的三項槍枝暴力防制法案，包括已遭到槍枝權利支持者挑戰的半自動攻擊式步槍禁令。

此外，英斯利還誓言保護多元性別群體權利和墮胎 機會。在聯邦法院裁定禁止使用墮胎藥物後，英斯利為華州預先購買了足夠三年使用的墮胎藥物。

英斯利表示，他在離職前還有很多工作要做，包括與立法議員和社區領袖合作解決華州的遊民危機，以及加速擴大精神醫療服務。

在成為華州州長之前，英斯利擔任了八屆聯邦眾議員。後來競選華州州長，以些微優勢擊敗了時任華州檢察長麥基納（Rob McKenna）當選。他在第三次連任競選中，以超過13%的選票擊敗共和黨候選人卡爾普（Loren Culp）。

英斯利的自由派政治理念，使他成為右翼人士口中侵犯個人自由的「惡棍」。在華州爆發新冠疫情後不久，他發布緊急命令強制民眾戴口罩，並要求州政府雇員和醫療工作者接種新冠疫苗。數據顯示，華州是美國新冠死亡率最低的州之一。英斯利去年在國會作證時表示，他的防疫措施幫助華州避免了約1萬7000人死亡。