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亞馬遜再裁9千人 雲端科技遭殃

編譯廖宜怡／綜合報導
亞馬遜本周展開新一輪裁員，使過去幾個月來全球裁員總人數增加至2萬7000人。（Getty Images）
亞馬遜本周展開新一輪裁員，使過去幾個月來全球裁員總人數增加至2萬7000人。（Getty Images）

電商巨擘亞馬遜26日展開新一輪裁員，預計全球裁員總人數將增加至2萬7000名員工。

亞馬遜於3月份宣布了這一輪裁員計畫，他們告訴員工，將在去年底公布的裁員總人數1萬8000人的基礎上，再裁員9000人。執行長賈西（Andy Jassy）當時表示，受新一輪裁員影響的員工會在4月中旬到下旬收到通知。

亞馬遜26日上午透過電子郵件告知被裁員的員工這項消息，目前還不清楚有多少員工收到通知，也不清楚這輪裁員對亞馬遜西雅圖地區員工的影響有多大。但根據已傳出的消息，亞馬遜這輪裁員主要削減雲端科技部門「亞馬遜網路服務」（Amazon Web Services，簡稱AWS）、遊戲、廣告和人力資源等部門，其中亞馬遜子公司，遊戲影片串流平台Twitch已裁員400人，其他遊戲部門約裁員100人。

「對AWS而言，這是很煎熬的一日。」AWS執行長賽利普斯基（Adam Selipsky）說：「近年來，在顧客對雲端服務和AWS提供的特殊價值的需求推動下，我們的業務和團隊規模都顯著成長。鑑於這種快速成長、整體商業與宏觀經濟環境，我們必須確定我們的優先任務，並將資源用於優先項目。」

賽利普斯基表示，這種轉變使許多員工必須轉換專案、計畫或團隊。

亞馬遜表示，被解雇的員工有60天的非工作過渡期，公司將提供他們遣散費和尋找其他部門工作的協助。

26日被解雇的一名西雅圖AWS員工表示，在收到電子郵件之前，大家的心情都很忐忑，因為不知道誰會被裁掉。這名員工說，不確定性是科技工作的一部分。

一些亞馬遜員工表示，科技從業人員總是必須做好尋找下一個新工作的準備，因為裁員這種事在科技業並非新鮮事，這是他們必須承擔的風險。

亞馬遜員工表示，根據內部消息，這輪裁員很明顯與工作表現無關，而是根據市場做出的調整。此刻，公司專注於考慮下一步要做什麼，以及照顧留下來「收拾殘局」的員工。

一名在此輪裁員中被解雇的人事部員工表示，鑑於亞馬遜過去在裁員的處理和溝通上有一些問題，他們這次在裁員開始後就關閉了內部和外部的招聘廣告，並幫助被裁員的員工在公司內部尋找可能的新職務。

這名員工說：「他們想盡可能留住員工，有些新團隊正是專為這些被解雇的員工組成的。」

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