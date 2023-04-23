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夏州2死3傷槍擊案 緣起鬥雞 疑有組織犯罪

編譯吳日君／綜合報導
夏威夷民眾擔心，與鬥雞有關的暴力案件將導致當地治安不穩定。(Getty Images)
夏威夷民眾擔心，與鬥雞有關的暴力案件將導致當地治安不穩定。(Getty Images)

夏威夷日前發生該州史上最嚴重的槍擊案之一，引發公眾擔憂鬥雞活動帶來的危險，警察則強調加強取締這項非法賭博活動。然而，鬥雞深植夏威夷島嶼，儘管非法，仍持續廣受歡迎。

槍擊案15日發生在離檀香山市中心超過30英里的鄉村社區，導致一男一女喪生，另有三人受傷。檀香山法醫辦公室19日確認男性死者為34歲Gary Rabellizsa，女性死者為59歲Cathy Rabellizsa。

檀香山警局透露，包括一名16歲少年在內的兩名嫌犯，已於18日自首。警方稱，23歲嫌犯Jacob Borge被控一級與二級謀殺罪、三項謀殺未遂罪及持槍最。保釋金定為200萬元。並已就同樣罪名向少年嫌犯提出告訴。夏州公設辯護人James Tabe拒絕評論。

當局表示，調查鬥雞活動相當困難，部分原因是由於其為在私人土地上舉辦的高度組織性活動，非法性質與大量金錢賭博，顯示通常與有組織犯罪活動有關。

隱密鬥雞活動在整個夏威夷進行，通常發生在被灌木覆蓋的邊遠地區的大範圍房屋土地，僅能從泥路進入，例如這起周末在Waianae地區發生案件。檀香山警局局長羅根(Joe Logan)聲明表示，鄰居們也因害怕遭到報復而不願介入。

儘管鬥雞活動自1884年以來在夏威夷為非法，但腿上貼有刀片的公雞間打鬥，仍是島上生活一部分，尤其在夏州人口眾多的菲律賓裔人口。許多鬥雞迷稱，這種血腥運動是夏威夷當地文化的一部分。

前茂伊警長、現任「夏威夷販毒高發區」(Hawaii High Intensity Drug Trafficking Area)反毒計畫執行主任亞布塔(Gary Yabuta)指出，參加鬥雞活動都是本地人，以當地為基地，代代相傳。鬥雞活動參與者時常說：「鬥雞在我的血液裡。」

有關周末槍擊案，警方表示，案件是發生在一場鬥雞活動結束時的爭吵。多數人認為，必須適可而止，當地文化傳承，不應再被用來作為非法鬥雞活動的藉口。

「夏威夷販毒高發區」反毒計畫目標是協助地方與聯邦執法部門合作，打擊非法毒品，同時關注鬥雞活動，因其與有組織犯罪活動有關，並和販毒關聯。亞布塔指出，鬥雞通常會吸引數百人下注，總賭注超過10萬元。由於活動在夏威夷受到歡迎，很難被執法部門掌控。

夏威夷州眾議員迦納登(Sonny Ganaden)表示，鬥雞活動在夏威夷許多地方蓬勃發展，包括島上城市例如Kalihi，飼養許多鬥雞，當地是居住許多菲律賓裔與太平洋島嶼裔民眾的社區。

目前，鬥雞在美國所有50州皆為非法。但直到2019年前，總統川普簽署禁止所有動物鬥毆法律生效之後，才在美國本土成為非法。夏威夷民眾擔心，與鬥雞有關的暴力案件將導致當地治安不穩定。

夏威夷州 槍擊 警察

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