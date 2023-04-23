檢撤攻擊指控 西雅圖信用卡公司前CEO欣慰

西雅圖檢方撤銷一名女子對Gravity Payments創辦人普萊斯的指控。（電視新聞截圖）

西雅圖 信用卡處理商Gravity Payments前執行長普萊斯（Dan Price）去年被控攻擊輕罪和魯莽駕駛，這些罪名4月19日因證據問題被駁回。

現年38歲的普萊斯於2022年2月遭到指控。一直對指控提出異議的普萊斯，19日在得知指控被撤銷後表示欣慰，他說：「我已經把這些虛構的事抛諸腦後。」

普萊斯2015年因將公司員工起薪提高到7萬元而聲名大噪，之後透過持續在社群媒體 上發文談論如何建立公平職場，聲譽一直居高不下。他去年已辭去Gravity Payments執行長一職。

對普萊斯的指控來自一名26歲的女子，她向警方報案稱，她和普萊斯於2022年1月20日在西雅圖國會山莊區（Capitol Hill）一家餐廳見面。指控文件表示，兩人之前在Instagram上聊過關於工作的問題。這名女子表示，她在2021年12月主動聯絡普萊斯，希望能和他見面討論「專業問題」。

西雅圖檢察官稱，普萊斯在和這名女子共進晚餐後，在他的Tesla轎車裡企圖親吻她，但被拒絕後掐住對方的喉嚨。後來，普萊斯開車將女子載往西雅圖北部一個停車場，在那裡再度掐住她的喉嚨，還不斷開車轉圈。

但法庭紀錄顯示，這名女子去年12月告訴律師、警方的報告內容有誤，普萊斯是試圖親吻她時才會抓住她的脖子，而不是因為被拒絕進行報復。根據紀錄的部分內容，女子表示，儘管她對普萊斯的挑逗感到害怕，但她的氣管並未受傷，沒有感到疼痛，脖子上也沒有任何傷痕。

然而，辯方律師米多夫（Mark Middaugh）稱，這名女子在接受辯方詢問時沒有提到普萊斯掐住她的脖子。米多夫19日表示，檢方撤銷對普萊斯的指控，證實了普萊斯的論點，即對他提出的指控是虛假的。

米多夫說：「令人驚訝的是，警方提出刑事指控將此案移交給檢方後，不但沒有進行任何後續調查，也沒有詢問除了原告以外的任何目擊者，甚至是普萊斯先生本人。」

米多夫指出，案件立案後不久，辯方向市府提供了進一步的證人證詞與其他證據，與警方報告中的指控有直接的矛盾。

普萊斯去年8月辭去Gravity Payments職務，對這位創辦人而言是人生一大逆轉。

2004年，當年才19歲，還是西雅圖太平洋大學（Pacific University）學生的普萊斯創辦了Gravity Payments。他在2010年被美國小商業管理局（U.S. Small Business Administration）評為全國年度青年創業家（National Young Entrepreneur of the Year），並受邀前往白宮 會見當時的總統歐巴馬。