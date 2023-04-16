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夏威夷保險商 推原民按摩、草裙舞…傳統文化療法

編譯吳日君／夏威夷綜合報導
報告指出，當夏威夷原住民醫療護理根植於原住民文化時，健康可獲改善。草裙舞運動是其中一項夏威夷傳統文化療法。(Getty Images)
報告指出，當夏威夷原住民醫療護理根植於原住民文化時，健康可獲改善。草裙舞運動是其中一項夏威夷傳統文化療法。(Getty Images)

夏威夷最大保險商之一「AlohaCare」的8萬3000名會員，已開始可免費享有草裙舞運動、lomilomi按摩與其他夏威夷原住民文化傳統療法服務。

AlohaCare主要服務醫療低收入保險補助(Medicaid)與部分聯邦老人保險(Medicare)客群，現可提供夏威夷傳統心靈治療「hooponopono」、原住民理療與按摩「lomilomi」、原住民健康營養療法「ai pono」與草裙舞運動等方式，以支持實踐「與社區治療機構合作的全人護理與健康」。

這項計畫名為「Ke Aloha Mau」，去年秋天正式啟動，服務項目免費提供給AlohaCare約8萬3000名會員，目前在整個夏威夷群島推行。AlohaCare與當地社區健康中心及夏威夷原住民醫療保健系統合作，提供原住民傳統文化醫療服務。

AlohaCare執行長卡利特羅曼(Francoise Culley-Trotman)表示，疫情是一記警鐘，讓各界更加強專注了解醫療服務差距鴻溝，以及協助民眾維持健康之必要。「Ke Aloha Mau」計畫始於2020年疫情第一年，每個人都更明白社區正努力滿足基本需求。

大部分AlohaCare保險會員皆期望，計畫服務方向可更擴大根植文化的健康方法。其中之一是夏威夷傳統心靈治療「hooponopono」，這是一種夏威夷原住民的治療方式，可透過讓夫妻與其他家庭成員解決衝題與改善溝通，協助改善家庭關係。包括心靈層面討論，以恢復家庭內部條理並治癒傷口。

草裙舞運動是一種運動治療，這是夏威夷原住民舞蹈形式，可刺激身體運動。研究顯示，草裙舞可增強免疫系統、降血壓、促進心理健康，有益身心健康。「Lomilomi」則是一種夏威夷原住民理療與按摩方法，進行身體拉伸並調整，減輕壓力。「ai pono」是以當地種植與準備食物為中心的傳統健康夏威夷食療。

夏威夷大學醫學院2020年報告指出，需要開展夏威夷傳統文化響應項目，解決夏威夷原住民社會與健康不平等問題。數據分析表明，夏威夷原住民罹患心臟病、中風、心力衰竭、癌症與糖尿病比例，是其他族裔群體的三倍。報告基於證據研究表示，當夏威夷原住民醫療護理根植於原住民文化時，健康可獲改善。

歐胡島夏威夷原住民華瑪納洛健康中心(Waimanalo Health Center)提供部分夏威夷原住民傳統文化治療，聘請文化健康服務主任布萊特(Kumu Leinaala Bright)，開始制定文化醫學計畫內容，其中也包括夏威夷草藥，以及一系列教育計畫，目標是教導民眾健康生活方式，連結西方醫學與本土傳統知識。

夏威夷 原住民 保險

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