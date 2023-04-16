高房價…西雅圖17萬戶想搬離

數據顯示，從2016年到2020年，大部分金恩縣流失的人口都搬往鄰近的縣市。（Getty Images）

根據聯邦政府公布的最新調查數據，在2021年西雅圖 地區近160萬戶家庭中，有約17萬1600戶（約11%）考慮或計畫在未來12個月內搬到其他地區。究竟西雅圖人都搬到哪些地方呢？

根據美國人口普查 局（Census Bureau）最近期的人口追蹤數據，在2016年到2020年這五年中，平均每年約有12萬7000人搬離西雅圖所在的金恩縣（King County），最多人前往的三個地區是鄰近的史諾霍米許縣（Snohomish County）、皮爾斯縣（Pierce County）和基沙普縣（Kitsap County），共約4萬7000人（近37%）。

數據顯示，每年搬到史諾霍米許縣和皮爾斯縣的人口幾乎相等，分別是2萬1800人和2萬1400人，搬到基沙普縣的人口約3300人。人們搬到這三個縣的主要原因可能是因為房價較便宜。

顯然，西雅圖人難以拒絕陽光帶地區（Sunbelt）的吸引。排名第四的地區不在華盛頓州，而是遠在1000多哩外的亞利桑那州馬瑞科帕縣（Maricopa County），平均每年移入約3300名來自金恩縣的民眾，但馬瑞科帕縣每年平均也有約2700人移入金恩縣。

排名第五的是加州洛杉磯 縣，每年約有2900名金恩縣人移入。然而，和前四個縣不同的是，從金恩縣移入洛杉磯縣的人口遠少於從洛杉磯縣移入金恩縣的人口。數據顯示，每年從洛杉磯縣搬到金恩縣的人口約5200人。

外州縣排名第三的是矽谷的聖他克拉拉縣，每年從金恩縣搬到這裡的人口約1800人。和洛杉磯縣情形一樣，從聖他克拉拉縣搬到金恩縣的人口較多，每年平均約有3100人。事實上，芝加哥、紐約、休斯頓、費城、波士頓和舊金山等主要大城市移入金恩縣的人口也多於金恩縣移入這些大城市的人口。

整體來看，在2016年到2020年之間，金恩縣流失的人口多於移入的人口，平均每年約有12萬7000人離開金恩縣，而從美國其他地區搬到金恩縣的人口約12萬1000人。