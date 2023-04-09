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西雅圖「潛規則」：不撐傘、不按喇叭？本地人：是迷思

編譯廖宜怡／綜合報導
不撐傘在西雅圖是一項潛規則。（Getty Images）
不撐傘在西雅圖是一項潛規則。（Getty Images）

什麼？潛規則第一條規則不就應該是不要談論潛規則嗎？

無論如何，西雅圖時報（Seattle Times）最近詢問讀者知不知道西雅圖有哪些潛規則，結果湧入2000多人回應，證明西雅圖人非常吹毛求疵。

如果在西雅圖違反了這些潛規則，你就會看起來像個遊客或外地人。

西雅圖人不撐傘？

最多人點讚的是「不撐傘」。大部分讀者熱情地表示，比起撐傘，他們更喜歡穿連帽夾克或用防水布料Gore-Tex製成的衣物，除非是暴雨，否則最好不要撐傘。

但網友波托（Sydney M. Pertl）說：「就算是暴雨也不會撐，否則就會像遊客或科技兄弟（tech bro）一樣引人注目，絕對會被嘲笑。」

不過，有些幾十年前在西雅圖出生或長大的讀者認為，當地人不撐傘純粹是胡說八道，是一個被塑造成「古怪事實」的迷思。

網友海瑟（Heather）表示，這個迷思始於1980年代，是為了瞎搞來自加州的新住民。海瑟說，真正的本地人知道雨傘是看情況使用的，關鍵是要了解在什麼情況下要怎麼使用。她說：「你只需要知道什麼時候該撐傘，什麼時候該收傘。」有其他網友同意這個說法。

網友喬（Joe）說：「這其實是一個我們想避開的大男人主義迷思。當然，在只有霧或毛毛雨的日子裡撐傘不一定合適，但在下著傾盆大雨時，使用這個最佳工具並不丟臉。」

絕對不要亂穿越馬路，也不要按喇叭！

有讀者說，汽車被破窗闖入或者單車被偷，是西雅圖的成年禮。

然而，這很可能是很久以前，有人為了阻止人們的交通工具被偷盜，做出的善意決定。不准亂穿越馬路或許也是這麼來的。

網友帕加諾（Jill Pagano）說：「沒有例外，就算你凌晨3點沒撐傘在大雨中被淋得全身濕透也一樣！」

如果看到有人亂穿越馬路，網友夏普（Katy Sharp）說：「你不用開口說話，只需要給他一個批判式的白眼，並傳訊給你的朋友。這個方式也適用在插隊的人身上，不用說話，直接傳簡訊給朋友就對了。（多麼西雅圖！）」

多位網友說，除非是突發狀況、生命處於立即危險中、或發生非常重大的安全問題，否則不要隨便按喇叭。

網友凱特（Kate）說：「我在25年前考到駕照後第一次按喇叭時，有人搖下車窗對我說：『在西雅圖我們不按喇叭。』所以我現在也這麼告訴其他人。」

西雅圖 暴雨 駕照

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