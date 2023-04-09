夏威夷住房短缺房價飆漲 居民擔憂未來

夏威夷的住房短缺導致人口外移，引發廣泛關注，擔憂夏威夷兒童成人後將無法負擔在家鄉的生活費用。圖為檀香山一棟建造中的住房大樓。(美聯社)

夏威夷嚴重缺乏可負擔房屋的危機，引發居民擔憂當地兒童在成年之後，將無法負擔住房費用。隨著房價飆漲，當地人士更擔心，整個夏威夷州 獨特價值觀與多元化社會，正在他們眼前被「高檔化」。

新冠疫情期間，夏威夷大部分地區獨棟住宅價格中位數皆超過100萬元，此後僅有小幅下跌。夏州無家可歸比例僅次於加州、佛蒙特州與俄勒岡州，排名全國第四。新數據顯示，夏威夷島嶼過去六年中，有五年經歷人口流失。2022年美國人口普查顯示，居住在夏威夷以外的夏威夷原住民 人數，多過住在夏威夷境內。

州長與立法領導人士都高度重視住房問題。民主黨 籍州長格林(Josh Green)今年1月上任後的首項措施，就是任命新住房主管梅德羅斯(Nani Medeiros)進行住房政策監督，就職後的首件事，就是確認地方與州可能阻礙建設的障礙及申請許可延遲。

政府期望投入10億元經費給住房計畫，其中包括4.5億元用於補貼可負擔房屋建設。立法人士則發起除去官僚作風、資助公共住房整修，並提出在鄰近檀香山鐵路計畫的州屬土地上建造密集住房的法案。

為了尋求解決方案，有大學生共同創立非營利組織「夏威夷住房的未來」(Housing Hawaii's Future)，針對住房問題進行遊說，近1500人簽署支持更多住房計畫。州參議院住房委員會主席、民主黨議員章培志(Stanley Chang)表示感到難過，因為夏威夷年輕人在當地生長並接受教育，不能在他們成年之後，就對他們說必須離開，無法再回來。

本身是夏威夷原住民的夏威夷大學法學系教授Williamson Chang認為，有太多夏威夷原住民離開，可能會削弱夏威夷的價值觀，例如愛護土地、責任感(kuleana)與合作(lokahi)觀念。

但是，部分透過放寬開發法規來支持可負擔住房的措施，讓環保主義人士感到恐懼，他們警告說，若在此方向前進，可能危及島上聞名的生態系統與農田。環境與社會正義非營利組織「Sierra Club」夏威夷分會主任田中(Wayne Tanaka)指出，效率可加快所需住房開發，但是「魔鬼在細節中」(devil is in details)，社區必須考量環境、水源、糧食安全與氣候變化威脅，例如嚴重乾旱與強勁颶風。

夏威夷目前住房建設趕不及需求，每年僅建造1000-2000間新建住房。其與2019年州府委託研究估計2025年將需要5萬個新住房單位相比，差別甚遠。

可愛島縣官員甚至經過十多年的努力，才獲得縣府許可，在以前的甘蔗田地建造可負擔房屋。茂伊島開發商「Dowling Companies」總裁道林(Everett Dowling)表示，當開發商資金持續停留在等待項目許可，無法開始建造其他住房，工程師、建築師與律師也無法進一步動作，成本提高。