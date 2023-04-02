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夏威夷原住民、太平洋島民 自殺率高

編譯組／夏威夷電
許多NHPI居民仍努力與曾被系統性隔離的文化重新建立聯繫。開始尋找治癒方向，重新建構維持心理健康與預防自殺的方法。(Getty Images)
許多NHPI居民仍努力與曾被系統性隔離的文化重新建立聯繫。開始尋找治癒方向，重新建構維持心理健康與預防自殺的方法。(Getty Images)

根據夏威夷州衛生部門工作小組數據，自殺是15-24歲夏威夷原住民與太平洋島民(Native Hawaiians and Pacific Islanders，簡稱NHPI)的主要死因，這個族群學生和年輕人更有可能擬定自殺計畫，然而獲得相關心理健康服務或治療藥物的比例，卻比非夏威夷原住民學生低了三倍。

2000年人口普查之前，NHPI被包括在更廣泛的亞裔美國人與太平洋島民類別，因此導致缺乏有關NHPI人口的準確心理健康數據。本身就是NHPI的夏威夷州眾議員瑪西納波(Mahina Poepoe)提出眾議會第622法案，希望立法能提供解決方案。她表示，作為一名夏威夷原住民女性，無法接受系統性忽略導致更多人失去生命。

夏威夷王國於1893年被推翻時，夏威夷原住民已經歷了一場文化絕滅。與西方人接觸被證明是致命的，因為他們帶來梅毒、淋病、肺結核、天花與其他夏威夷原住民沒有免疫力的疾病。這樣的暴露導致夏威夷原住民人口大量減少，削弱了文化與政治影響力。

1896年，在被稱為夏威夷共和國的臨時政府統治下，夏威夷語被學校禁止，四個世代都沒正式教導過。隨著NHPI持續經歷高度禁制與較低的社會經濟地位，夏威夷原住民普遍感受到這樣的創傷，對心理健康造成影響。

在全球土著人口中，皆可見到高自殺率模式。來自澳洲、紐西蘭、美國與北極地區等高收入國家研究發現，與非土著人口相較，土著人口自殺率較高。

預防自殺通常是透過治療藥物與心理健康服務，例如心理治療，然而，在NHPI社區中，心理健康可能會遭到高度汙名化。對許多人來說，尋求幫助並非一項選擇。儘管各界致力消除這種恥辱感，但找到與文化相關的防治手段，更易達到效果並適合社區。

瑪西納波表示，特別對夏威夷原住民來說，健康的自我意識，是與土地、祖先、及賦予生命力量的連結，西方與傳統思維模式，無法理解NHPI與自然世界的精神聯繫。時至今日，許多NHPI居民仍努力與曾被系統性隔離的文化重新建立聯繫，開始尋找治癒方向，重新建構維持心理健康與預防自殺的方法。

瑪西納波指出，HB 622法案將推動防治夏威夷自殺工作小組永久存在，並要求重點關注NHPI自殺防治。期望法案能了解此一族群的自殺風險因素，並制定具有文化意識的治療與防治方法，讓居民擁有更健康的社區與自我意識。

夏威夷州 原住民 心理健康

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