夏威夷福建聯合總會 新任職員交接

美國夏威夷福建聯合總會第二屆職員就職典禮上，主席何福祥（前排左七）率先捐贈2萬元作為會務之用，其餘主席、會長與理事捐款數千至萬元不等，捐款人被請上台合影。（僑社記者王鏡平／攝影）

美國夏威夷福建聯合總會3月19日於夏威夷阿拉莫瓦娜酒店舉行第二屆新任職員交接暨就職典禮。夏威夷州 副州長路克（Sylvia Luke）、檀香山市長布蘭吉瑟帝(Rick Blangiardi)、夏威夷州眾議員 譚家昇（Adrian Tam）、蓋茲（Cedric Gates）、蓋拉（Darius Kila）、檀香山市議員泰勒（Taylor De Santo Tam），與社團僑領及來自洛杉磯 、紐西蘭等地貴賓三百餘人，歡聚一堂。中國新任駐洛杉磯總領事郭少春、中華全國歸國華僑聯合會聯誼聯絡部、福建省歸國華僑聯合會、中國紅十字會總會事業發展中心、福清市歸國華僑聯合會、福清市江鏡鎮歸國華僑聯合會等，均發來賀信賀電。

就職典禮由楊大為和潘娜出任司儀，晚間６時許，何福祥與何傳太兩位主席邀副州長、市長登台主持祥獅獻瑞採清，現場並演唱了中美國歌。全體職員在路克帶領下宣誓就職，新屆主席何福祥並接過該總會印信，象徵總會正式邁入一個新征程。

路克副州長讚揚該會為社區做出的貢獻，盼何福祥主席未來促進中美兩國民間交流。她同時頒贈賀狀給該會永久名譽主席何傳太、主席何福祥、常務主席林振功、監事主席王洪輝、執行主席何傳兵、會長李樂華、榮譽主席黃詩虎、榮譽主席莊淑好、榮譽會長何新強、榮譽會長何財旺等人。

何傳太表示，夏威夷福建鄉親是一個團結的大家庭，發揮了福建人「愛拚才會贏」的頑強氣概。新任主席何福祥致詞，感謝何傳太永久名譽主席，也強調未來會加強推動中美兩國民間交流與促進商貿活動。

市長布蘭吉瑟帝及州眾議員譚家昇、蓋茲、蓋拉、市議員泰勒等頒發賀狀給聯合總會人士，獲獎者有永久名譽主席何傳太、主席何福祥、常務主席林振功、監事主席王洪輝、執行主席何傳兵、會長李樂華、榮譽主席黃詩虎、榮譽主席莊淑好、榮譽會長何新強、榮譽會長何財旺、理事長張世峰、秘書長林平、常務會長王欽輝、常務副會長張明龍、執行會長何文強、執行副會長鄭雄武、財務總監丁昌彪、財務部長林鑫發、副秘書長王建明、副會長李國平、李文芳、李書華、林振旺、林雲華、吳品朝、何強忠、何崇強、何文安、何建新、何偉翔、余美峰、陳傳恩、念家惠、周位龍、倪時兵、郭上虎、曹霞平等。

美國洛杉磯福建聯合總會陳明文讚賞該夏威夷聯合總會所取得的成就，當場捐贈兩萬美元給該夏威夷聯合總會作為賀禮，體現了福建鄉親兄弟僑團的深情厚義。

晚間安排了夏威夷東方藝術團、夏威夷彩虹藝術團、小茉莉彩虹舞蹈中心及楊大為、桂紹玲、邱怡等精彩表演，贏得現場的陣陣掌聲。