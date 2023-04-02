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西雅圖新法 零工享帶薪病假　還有永久安全假

編譯組／西雅圖電
西雅圖本周通過零工可永久享有帶薪病假與安全假的法律。圖為零工阿瓦拉多在西雅圖市議會作證支持提供零工勞工有薪病假和安全時間。（美聯社）
西雅圖本周通過零工可永久享有帶薪病假與安全假的法律。圖為零工阿瓦拉多在西雅圖市議會作證支持提供零工勞工有薪病假和安全時間。（美聯社）

西雅圖市長哈雷爾（Bruce Harrell）29日簽署了一項全美首創的法律，提供該市大部分零工勞工永久享有帶薪病假和安全假（safe time，基於人身安全理由可使用的帶薪假）的權利。這項法律擴大了疫情時期對零工的保護措施，也加強了應用程式企業勞工的權利。

西雅圖之前曾允許送餐勞工可累積帶薪病假和安全假，但這項政策即將於5月1日到期。西雅圖市議會28日一致投票通過，讓為DoorDash、Postmates、Instacart這類應用程式企業工作的零工永久享有帶薪病假和安全假。

哈雷爾說：「健康的勞動力可以創造出健康的社區，沒有人應該在請病假照顧自己或家人與賺錢付租金之間做出選擇。」

這項法律的適用範圍更擴大到送餐零工以外的零工，包括洗車和其他應用程式的零工，但自行設定收費標準的零工並不包括在內，例如某些寵物照護應用程式。

Uber和Lyft等交通應用程式的司機，已透過華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）去年簽署的法律獲得了帶薪病假和安全假。

西雅圖於2012年成為美國第一批要求企業提供零工勞工帶薪病假和安全假的城市之一。如果勞工有醫療預約或需要照顧生病的家人，或因為家庭暴力、被跟蹤或性侵需要安全假時，雇主必須提供帶薪病假或安全假。

2020年，西雅圖將法律範圍擴大到應用程式企業的送餐零工，理由是這些零工為了賺取生活費必須將自己置於危險之中。不過，部分企業未能遵守這項法律，例如Postmates，他們因為不准西雅圖雇員請病假，被罰賠償近100萬元。

不贊成西雅圖這項新法的Instacart認為，這項措施具有「誤導性」。

Instacart在一封電子郵件中說：「Instacart願意與優先考量送貨者健康與安全的決策者合作。然而，在高通膨和家庭預算緊縮的情況下，決策者還必須考慮到，誤導性政策可能會增加選民的財務負擔，這一點很重要。」

總部位於西雅圖的雜貨宅配應用程式Dumpling共同創辦人夏皮洛（Joel Shapiro）對市議會說：「多年來，我一直聽到應用程式勞工說，因傷病被迫繼續工作，是一項巨大的挑戰。所有勞工都應該能在有需要的時候請病假，無論他們從事什麼樣的工作。」

新法律規定，西雅圖勞工每工作30天，就可獲得1日帶薪病假或安全假，薪資以過去12個月在西雅圖工作的平均日薪計算。

西雅圖 勞工 租金

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