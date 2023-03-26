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夏威夷旅館 策略性漲價50%

編譯組／夏威夷電
自2019年以來，夏威夷旅館房價已大幅上漲，有部份旅館業者已漲價50%。(圖取自夏威夷觀光局官方臉書)
自2019年以來，夏威夷旅館房價已大幅上漲，有部份旅館業者已漲價50%。(圖取自夏威夷觀光局官方臉書)

若在預定夏威夷旅館時，發現房價越來越貴，現況確實如此。自2019年以來，夏威夷旅館房價已大幅上漲，有部分旅館業者已漲價50%。

儘管疫情之後夏威夷島上遊客激增、旅館需求增加，但入境遊客人數在放緩。夏威夷觀光業仍在恢復當中，遊客也比疫情前少。旅館入住率仍下降，因此房間供應比疫情之前充裕，然而旅館房價持續上漲。

旅行社業主費雪(Bruce Fisher)表示，夏威夷所有島嶼的旅館價格都大幅上漲，茂伊島受到影響尤其嚴重，價格達到前所未有水平，導致部分顧客須重新考慮旅行計畫。

根據夏威夷商業、經濟發展與觀光部門數據，茂伊縣旅館平均房價最高，2022年為一晚607.32元，2019年時僅為401.10元。茂伊島的奢華旅館入住率於2022年降至54.4%，2019年為79.9%，但房價比2019年高出400元。豪華旅館住宿價格自2019年的每日643元漲至2022年的1076元。

夏威夷本島與可愛島的旅館房價，低於茂伊島，但也分別漲價50%與40%。目前房價約為400元。歐胡島是唯一並未顯示房價有明顯差異的島嶼，2019年旅館平均房價為240元、2022年為266元。

夏威夷商業、經濟發展與觀光部門首席經濟學家田喜軍(Eugene Tian)認為，夏威夷旅館漲價是旅館業策略。目前夏威夷旅館入住率仍低於2019年，但房價卻高出許多，因為在入住率較低情況下、收取更高費用。總的來看，旅館業者收入仍然增加。

另一方面，夏威夷住宿包括Airbnb與度假租屋等其他類型的新規與上限，近幾年發生改變，從而減少供應。夏威夷大學經濟研究所2023年3月報告指出，短期度假租屋的限制，將侷限遊客入住量。

費雪表示，不僅旅館房價上漲，公寓與混和型住宿收費也高於以往，包括損壞免除賠償費用、清理費、渡假村費用與其他從未見過的雜支費。因此，消費者在預定這類住宿時，除了稅金之外，還需支付其他多項費用。

夏威夷目前有較少遊客，但觀光客卻消費更多，這也是夏州當局期望的情況。夏威夷觀光局依據遊客消費表現來衡量觀光產業發展，行銷計畫有目的性針對高消費遊客族群。其背後想法可能是，消費較高旅客將可更平衡經濟利益，以及遊客對環境、文化與社區的影響。

不過，夏威夷觀光局並未規定旅館的營運方式，而是各家旅館獨立經營。漲價也並非每家旅館策略。夏威夷旅館聯盟發言人7月份曾表示，旅館價格上漲是通貨膨脹，加上商品與服務成本增加的結果。

旅館 夏威夷 房價

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