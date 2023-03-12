夏威夷原住民毆白人案 反映敏感族裔關係

仇恨犯罪反映夏威夷複雜的族裔關係。外來者帶來的威脅，給努力堅持維護文化的夏威夷原住民，造成許多悲傷，他們堅守僅剩餘的小小天堂。(Getty Images)

法官日前裁定，兩名夏威夷原住民 男子因種族仇恨毆打白人受害者，因此被判處多年監禁。此起案件反映出夏威夷各族裔之間微妙且複雜的關係。

陪審團11月判定Kaulana Alo-Kaonohi與Levi Aki Jr.有罪，他們於2014年毆打白人昆澤爾曼(Christopher Kunzelman)，所造成傷害包括腦震盪、兩根肋骨骨折、頭部創傷。

當地律師相信，這是美國首次以仇恨犯罪起訴夏威夷原住民。這起獨特案件，突顯了堅持維護傳統文化的夏威夷原住民，與在不了解或未考量夏威夷歷史與族裔動態情況下移居夏威夷者雙方之間的衝突。法官希布萊特(J. Michael Seabright)認為，這起襲擊案件不同於其他仇恨犯罪，例如前往非裔教堂槍擊，或是目標為特定族裔或性取向夜店的案件。

然而，被告律師表示，激怒被告的並非族裔，而是他所代表的權益與不尊重態度。法官指出，他理解被告不是種族主義 者的論點，但是「事發當天，他就是種族主義者。」被告Kaulana Alo-Kaonohi被判六年半監禁、Levi Aki Jr.判處四年兩個月徒刑。Levi Aki Jr.給法官信中表示，他不是種族主義者，為自己不成熟與傷害言行感到羞愧。Kaulana Alo-Kaonohi也在法庭道歉。

案件發生於Kahakuloa一個破舊的沿海社區小村莊，在狹窄的道路旁，位在茂伊島的山谷盡頭，可看到遼遠海景。在村落長大的Alo-Kaonohi會打獵、釣魚、耕作，以土地維生，為了賺錢，會在路邊賣椰子、芒果與鮮花、香蕉給遊客，讓他們看到美麗風景。

原告昆澤爾曼在被診斷出患有多發性硬化症之後，與妻子離開亞利桑那州，因為想住在靠近海邊，以17萬5000元買下Kahakuloa村莊的房子。他與妻子喜歡茂伊島，也喜歡當地人，計畫整修房子。但在襲擊發生之前，有附近居民對他們說，「沒有haole會住在附近。」

Haole是夏威夷單字，意指外國人與白人。這是此案的核心。許多人經常誤解此字含意。「Haoles in Hawaii」一書作者、東華盛頓大學教授羅勒(Judy Rohrer)認為，移居夏威夷的白人仍習慣是多數者，到了夏威夷，突然間不再是多數，讓他們感到不適應。

根據美國人口普查，夏威夷有150萬居民，其中約有38%是亞裔、26%是白人、2%黑人，夏威夷原住民佔人口20%。住在茂伊島的夏威夷原住民社區倡議人士勞倫斯(Tiare Lawrence)表示，她無法容忍襲擊事件，但深深理解案件充滿緊張氣氛，「外來者進來的威脅，給努力堅持維護自己文化的夏威夷原住民，帶來許多悲傷，他們堅守僅剩餘的小小天堂。」

被告辯護律師指出，原告昆澤爾曼來到村莊，表示想幫助居民改善住房並提高房地產價值，卻未考量在生活成本最高的州，更高的房地產價值會帶來更高賦稅。 原告切斷村莊大門鎖，說這樣做是因為居民將他鎖在外面，他想為村莊提供更好鎖具、並向居民分發鑰匙，他們卻出於對他膚色的仇恨、無情攻擊。

多位住在村落裡的非夏威夷人則說，他們從未遇到問題，退休白人教師特布爾(Bruce Turnbull)說：「我在夏威夷體會到，與周圍人共同生活是件好事。但不是告訴他們，得按照你的價值觀生活。」