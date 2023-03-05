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疫後觀光反彈 夏威夷面臨經濟、環保兩難

編譯組／檀香山電
疫情之後，夏威夷2022年湧進920萬名遊客，已恢復至2019年的近90%。(Getty Images)
疫情之後，夏威夷2022年湧進920萬名遊客，已恢復至2019年的近90%。(Getty Images)

隨著夏威夷旅遊業在疫情期間被有效關閉之後而在疫後反彈，當地政界、社區與與商界領袖重新提出旅遊業政策討論的核心議題：有多少遊客量被認為是太多？

夏州眾議員、眾會旅遊委員會副主席赫西-伯迪克(Natalia Hussey-Burdick)提出一項法案，要求對夏威夷旅遊乘載能力進行研究。這項努力是在民眾越來越擔心非法度假租賃、交通以及對海洋生物威脅與環境干擾的情況下產生，「事實上，這是所有夏威夷島與社區長期以來關注的議題。」

然而，並非所有人都同意夏威夷需要研究來量化旅遊業。2019年夏威夷湧進1040萬名遊客，被認為人數太多，夏威夷旅遊業超載。廣義來說，遊客承載能力是指一個目的地在不會對環境、基礎建設與社區造成無法挽回的破壞情況下，可以接待的最多遊客人數。

社區與環保團體將此視為關鍵，旅館業主管也如此認為，若接待太多旅客，將傷害夏威夷自然與文化資源，以及「阿羅哈精神」(aloha spirit)；如果夏威夷流失這些資源，導致遊客不想返回，旅遊業將面臨風險。

夏威夷政策制定人士致力於解決過度旅遊的擔憂。疫情之前，城市官員嘗試了解Kailua與Lanikai成為旅遊勝地後的情況，研究從關注遊客承載能力、轉變為居民對旅遊業看法，當時，兩地一天平均約有1萬5161名遊客，居民對此深感不滿。

研究顯示，2019年下半年接受調查居民中，有超過65%受訪者同意或強烈同意，旅遊業增加交通流量、生活成本，並破壞小鎮氛圍。也有相同比率受訪者認為，度假租賃減少當地人住房供應，政府在旅遊問題的決定通常有利於遊客而非當地民眾。

這份報告於2020年6月公布，幾乎沒有受到關注。當時是疫情高峰期，夏威夷關閉旅遊業，數萬名旅館工作人員失去工作，失業率約17%。不過，疫情之後，夏威夷2022年湧進920萬名遊客，已恢復至2019年的近90%。

夏威夷旅館業者吉柏森(Jerry Gibson)觀察，當觀光租賃增長時，尤其在歐胡島，成為遊客人數增加的主要原因，可高達1000萬人，新旅館房間數量較少，無法供應需求，「旅館與旅遊租賃的承載能力不同。」

部分人士則認為，旅遊業過度承載，最重要並非居民反感情緒，而是對生態系統健康的威脅。2022年歐胡島北岸居民面臨海洋生物保護區環境危機，因此推動不專注在遊客容量、而是觀光對環境承載影響的項目。

夏威夷旅遊局也為每個島嶼制定目的地管理行動計畫。歐胡島社區則期望透過改善基礎設施與管理、旅遊熱點人數管制，以減少遊客數量來降低影響。

夏威夷 旅館 疫情

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