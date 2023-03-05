華州少數族裔公校生激增 首度過半

少數族裔學生現在在華盛頓州公立學校中占大多數。（取自西雅圖學區臉書）

華盛頓州公立學校 少數族裔學生近年來增加迅速，所占比率去年首次突破半數。

全國性統計數據顯示，美國過去幾年人口的淨成長大部分來自少數族裔，公立學校學生的族裔通常又比成年人口更多元化。

根據華盛頓州的統計數據，自2009年到2022年，華盛頓州非白人學生人數激增近50%。去年秋季，少數族裔學生有史以來首次成為大多數，占華盛頓州學生總人數的50.6%。

這個數字是華州公立學校正在經歷重大改變的跡象，而且這個跡象不僅僅出現在華州少數族裔人口較多的地區，例如西雅圖。華州目前幾乎每個學區的少數族裔學生比率都在上升，白人學生在校園中已不再占大多數。華州教育平等聯盟（Equity in Education Coalition）執行董事納瓦斯（Sharonne Navas）說：「我們不過是和美國其他地區保持一致罷了。」

學生人口改變主要由兩個因素造成。較明顯的因素是少數族裔學生人數增加，尤其是混合族裔學生，他們自2009年以來增加了177%。第二個因素是白人學生人數減少，不僅是比率下降，總人數也減少許多。

自新冠疫情 發生以來，華州白人學生人數減少了至少一半，說明疫情是白人學生人數減少的重要原因。其他原因可能與華州就讀私立學校和在家自學的學生人數不斷增加有關，雖然這些原因較難肯定，但全國性數據顯示，就讀私立學校和在家自學的學生大多是白人。

華盛頓大學（University of Washington）對各州入學數據的研究發現，在疫情期間，白人家長延後送子女上幼稚園的可能性較高。參與這項研究的華盛頓大學教育政策教授孫敏（Min Sun，音譯）說：「這可能是暫時性的選擇，我們需要持續觀察。」

納瓦斯表示，在制定政策、改變制度來改善少數族裔學生成績這方面，占多數可能有所助益，可減少族裔不平等的問題。納瓦斯說，為了推動更好的政策，必須更深入發掘人口數據的細微差別，並突破將族裔不平等僅當成是貧困問題來解決的作法。

例如，亞裔學生的平均學業成績通常是最高，但它掩蓋了東南亞裔學生面臨的困難，他們當中許多人是難民或難民的子女。

納瓦斯說：「我們不能再用收入來代表族裔，必須以直接的方式看待族裔。」