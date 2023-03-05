夏州台灣同鄉會 新春聯歡敘舊

夏威夷台灣同鄉會理事在台灣之夜晚會上合唱「愛拚才會贏」。（台鄉會提供）

夏威夷台灣同鄉會於2月25日星期五晚間在翡翠王朝海鮮酒樓舉辦新春「2023台灣之夜」，駐檀香山台北經文處長林暉程伉儷及夏威夷州眾議員 譚家昇（Adrian Tam）及僑界各社團均到場致賀，晚宴上同時頒發紅包給幼兒及耆老應景，增添新年氛圍。

晚間6時半，司儀呂學優與Chanelle Huang二人宣布開始後，會長楊泰瑛登台致詞歡迎貴賓，同時提到此次活動是2年前疫情後首度舉辦，希望鄉親們能藉此次聯歡多敘舊情，並對台鄉會前會長們對會務的貢獻表示感謝。楊泰瑛並提到該會在5月份會邀請一支台灣表演團隊來夏威夷參加北美地區台灣傳統周的慶祝，歡迎鄉親們屆時參加。

林暉程處長致詞時提到夏威夷有超過2萬台灣人，這些鄉親都是該處服務的對象，也期盼鄉親們支持台灣。譚家昇眾議員表示自己是台灣美國人，很高興有機會成為搭建夏威夷與台灣的橋梁。

眾人用餐時，拉開晚間餘興節目，表演者多半為台灣鄉親下一代，演出節目包括Melissa與Katie的古箏、Felicia與Valencia Yang的小提琴、Chanelle Huang中提琴，此外還有中華文化服務中心林秀琴與王美燕二人以夏威夷吉他演唱客家民謠、洪充惠教授的二胡及Alexa Cezer的大溪地草裙舞。

晚宴也提供了卡拉ＯＫ點唱，林暉程處長首先登台獻唱，其餘點歌者還包括周金龍、賴建育與杜錦輝等人，台鄉會理事們則合唱了一首代表歌曲「愛拚才會贏」。演唱後，壓軸好戲登台，由該會準備的現金紅包與禮券、與一支由相思木材做的珍貴手表及兩串珍珠項鍊都大獎都送給了幸運來賓與鄉親，晚間10時眾人才一一不捨的離情之中相互道別。

晚會主辦人之一的同鄉會前會長陳長山表示，當晚活動收到許多社團捐獻，他並代表台鄉會向所有贊助者表示感謝。