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傳承3代 夏威夷知名彩虹刨冰 歡慶72周年

編譯組／夏威夷電
夏威夷松本刨冰店歡慶創建72周年。(取材自松本刨冰官方臉書)
夏威夷松本刨冰店歡慶創建72周年。(取材自松本刨冰官方臉書)

松本刨冰(Matsumoto Shave Ice)製作層層相疊彩虹顏色的圓形刨冰，是夏威夷最受歡迎商店之一，每天賣出超過1000碗冰。冰店位在歐胡島北岸小鎮Haleiwa，與當地衝浪活動一樣有名；這家由松本家族連續三代擁有並經營的老字號刨冰店，今年歡慶72周年。

第一代經營者松本守(Mamoru Matsumoto)1908年在夏威夷出生，父母都是日本人，他小時候隨家人返回日本廣島，全家經濟陷入困境。20歲時返回夏威夷找工作支援家人，曾在甘蔗農場、鐵路等工作，也做過商店銷售員，但是，擁有自己事業是他的夢想。

1951年，松本守開設「松本守商店」(M. Matsumoto Store Inc.)，與妻子擁有三個孩子。原店主建議將商店雜貨業務轉型為販售現做刨冰，這是19世紀日本甘蔗園工人在夏威夷引進的一種日本小吃。

「我記得刨冰機第一次出現的情景。當時我只有5或6歲，刨冰讓人看得如此入迷。」松本刨冰店第二代經營者史丹利(Stanley Matsumoto)說，刨冰店剛開業時，共有十種口味，小刨冰售價5美分、大刨冰售價10美分。1960年代，刨冰生意隨著衝浪熱潮而蓬勃。

史丹利表示，松本刨冰店沒有花錢在廣告，都是口耳相傳。這家小刨冰店的名氣越來越大，來自美國本土遊客會互相告知，島上最好的刨冰店在哪裡。時至今日，松本刨冰店提供33種口味，包括草莓、凝膜、藍鳳梨、香蕉等。遊客傾向點純刨冰而不用外加費用；本地人與刨冰美食家喜歡搭配冰淇淋、麻糬、紅豆與煉乳。還有日本汽水、柚子、李子等新潮口味。

松本商店早就不再出售罐頭食物、藥品與香菸。1976年開始，商店還與當地設計師HiLife合作銷售T恤，受到歡迎。

另外一家刨冰店「青木刨冰」(Aoki's Shave Ice)就在對街，但沒有互相競爭。史丹利說，他和青木刨冰店的麥可(Michael Aoki)一起長大，一起學會衝浪，並且是好朋友。

父母過世後，松本三兄妹中，由史丹利接手家族事業。妻子法子(Noriko)與女兒Remy也共同幫忙經營生意。

談到父親松本守留下來的傳承，史丹利說，父親努力工作，總是存錢且從不旅行；他寄錢回家且買房子給在日本的親戚，「若父親現在還活著，看到這家店的發展，會感到驕傲。也會為我們驕傲。」史丹利也曾向父親承諾，永遠不把商店出售給特許經營商，所以不會很快有另一家松本商店，「父親要我們把店留在家族內。我將信守承諾。」

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