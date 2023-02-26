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華州喀斯開山脈雪崩 3韓裔登山客喪命

編譯組／西雅圖電
三名韓裔登山者在華盛頓州喀斯開山脈19日發生的雪崩中喪生。（Getty Images）
三名韓裔登山者在華盛頓州喀斯開山脈19日發生的雪崩中喪生。（Getty Images）

華盛頓州當局22日公布三名在喀斯開山脈（Cascade Mountains）雪崩事故中遇難的登山者身份，表示這三名死者是紐約一家登山俱樂部的成員。

根據華盛頓州奇蘭縣（Chelan County）警局公布的資訊，三名雪崩遇難者是54歲來自康乃狄克州西哈特福特（West Hartford）的南韓籍男子趙成（Seong Cho，音譯）、60歲來自紐約市貝賽（Bayside）的婦女李珍妮（Jeannie Lee，音譯）和66歲來自紐澤西州帕利塞茲公園市（Palisades Park）的男子朴允（Yun Park，音譯）。

當局表示，這三人是在19日於西雅圖以東約70哩、海拔8705呎的科查克峰（Colchuck Peak），攀登一條有厚厚積雪的陡峭山谷時遇到雪崩喪生的，同行的還有一人被困在山谷中，但只受到輕傷。

這名倖存者和其他沒有被大雪掃到的登山者沒有立刻回到營地，他們後來又看到另外三次雪崩，把其中兩名死者的屍體都埋住了。

這起雪崩事故是美國兩年來造成最多人死亡的雪崩事故。兩年前，四名野外滑雪者在猶他州的雪崩中喪生。

奇蘭縣警佐雷恩菲爾德（Jason Reinfeld）表示，救援人員20日與倖存者回到事發地點搜尋死者，但強風、大雪和高雪崩風險讓他們無法繼續搜尋。雪崩專家22日已再度前往現場評估，看是否有辦法在本周稍晚恢復搜尋工作。

雷恩菲爾德表示，這支登山團體是紐約一家登山俱樂部的會員，6名登山者19日下午正在攀登被稱為山肩（couloir）的山谷時，帶頭的登山者引發了雪崩，造成四名登山者被大雪往下推了500呎。

事故發生後，一名留守在科查克湖（Colchuck Lake）營地、沒有參與19日登山活動的第七名成員徒步尋求協助，在夜裡走了垂直約4000呎的距離，將近13公里，直到20日上午8時左右才聯繫上警局。

華盛頓州 紐約市 猶他州

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