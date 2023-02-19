「事發前曾襲警」橄欖球員遭夏州警射殺 檢出CTE腦病變

梅尼與妻子和兩個孩子在夏威夷海灘。 (美聯社)

來自南非 的前職業橄欖球運動員 梅尼(Lindani Myeni)搬到夏威夷數個月後，被警察 射殺。驗屍結果顯示，他患有慢性創傷腦部病變(Chronic traumatic encephalopathy，簡稱CTE)，這種病變常見於美式足球運動員與其他遭受反覆頭部外傷的運動員。

此一發現有助於解釋梅尼於2021年與檀香山警察發生致命衝突之前的怪異行為。根據美聯社所獲梅尼驗屍報告紀錄，他的腦組織被送往波士頓大學CTE中心檢查，發現這名29歲的兩個孩子父親患有第三期慢性創傷性腦病，這種疾病僅能在死亡後才能確診。第四期是最嚴重病期，專家表示，像梅尼這樣年輕人罹患如此重症，令人驚訝。

梅尼的妻子琳賽(Lindsay Myeni)提出過失致死訴訟，指控警察因為她丈夫是黑人而開槍射殺。琳賽得知丈夫被診斷罹患CTE，相當震驚。目前居住在南非的琳賽表示，她和梅尼都不知罹患此病。

2021年4月14日晚上，警察因檀香山一戶人家報警前來，梅尼聲稱這家中的貓是他的，並說了其他奇怪的言論。警方表示，當時並非對他的族裔做出反應，而是他的行為將警察生命置於危險。檢察官則認為警察使用致命武力為正當，因為梅尼對警察進行人身攻擊，導致一名警察腦震盪。

琳賽表示，事發當天稍早，梅尼因家庭問題情緒激動，兩人參觀歐胡島周圍的多家精神院所，但梅尼並沒有表現出CTE症狀跡象，包括記憶力衰退、混亂、判斷力受損、衝動失控、攻擊性與憂鬱。

梅尼13歲開始打橄欖球，19歲已在南非打過職業球賽，之後在科羅拉多州與佛羅里達州打球。琳賽說，梅尼只有兩三次腦震盪。

檀香山法醫小林(Masahiko Kobayashi)對梅尼進行驗屍，結論是他死於槍傷。在聽聞梅尼行為與職業運動的經歷後，懷疑他罹患CTE。小林表示，梅尼的案子很單純，確定死因，但情況相當複雜，社會大眾受此案影響很大，希望藉由發現罹患CTE，可更清楚說明導致梅尼死亡原因。

小林指出，法醫像是事實的發現者，而非死亡原因與方式，考慮所有因素後，認為CTE診斷結果對梅尼死亡前後情況，有較全面完整了解，這也是決定進行驗屍檢查的原因。

但對琳賽來說，並未回答為何警察要射殺梅尼。哈佛大學醫學院助理教授丹尼斯維爾表示，儘管患有CTE者通常存在記憶力、思考、衝動、偏執等，但可能還有其他解釋，無法確定任何人大腦中的創傷腦病變是否會導致做出任何特定動作。

然而，檀香山檢察官艾姆(Steven Alm)表示，發現梅尼罹患CTE並不令人感到驚愕，也不會改變他的結論，警方有理由使用致命武器。也提醒每個人，危險可能會發生，因為有人具有這種人格或情緒障礙。艾姆辦公室調查發現，在槍擊事件發生前兩天，梅尼告訴他的教練，正在經歷瘋狂非洲精神活動。