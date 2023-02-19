我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

「事發前曾襲警」橄欖球員遭夏州警射殺 檢出CTE腦病變

編譯組／夏威夷17日電
梅尼與妻子和兩個孩子在夏威夷海灘。 (美聯社)
梅尼與妻子和兩個孩子在夏威夷海灘。 (美聯社)

來自南非的前職業橄欖球運動員梅尼(Lindani Myeni)搬到夏威夷數個月後，被警察射殺。驗屍結果顯示，他患有慢性創傷腦部病變(Chronic traumatic encephalopathy，簡稱CTE)，這種病變常見於美式足球運動員與其他遭受反覆頭部外傷的運動員。

此一發現有助於解釋梅尼於2021年與檀香山警察發生致命衝突之前的怪異行為。根據美聯社所獲梅尼驗屍報告紀錄，他的腦組織被送往波士頓大學CTE中心檢查，發現這名29歲的兩個孩子父親患有第三期慢性創傷性腦病，這種疾病僅能在死亡後才能確診。第四期是最嚴重病期，專家表示，像梅尼這樣年輕人罹患如此重症，令人驚訝。

梅尼的妻子琳賽(Lindsay Myeni)提出過失致死訴訟，指控警察因為她丈夫是黑人而開槍射殺。琳賽得知丈夫被診斷罹患CTE，相當震驚。目前居住在南非的琳賽表示，她和梅尼都不知罹患此病。

2021年4月14日晚上，警察因檀香山一戶人家報警前來，梅尼聲稱這家中的貓是他的，並說了其他奇怪的言論。警方表示，當時並非對他的族裔做出反應，而是他的行為將警察生命置於危險。檢察官則認為警察使用致命武力為正當，因為梅尼對警察進行人身攻擊，導致一名警察腦震盪。

琳賽表示，事發當天稍早，梅尼因家庭問題情緒激動，兩人參觀歐胡島周圍的多家精神院所，但梅尼並沒有表現出CTE症狀跡象，包括記憶力衰退、混亂、判斷力受損、衝動失控、攻擊性與憂鬱。

梅尼13歲開始打橄欖球，19歲已在南非打過職業球賽，之後在科羅拉多州與佛羅里達州打球。琳賽說，梅尼只有兩三次腦震盪。

檀香山法醫小林(Masahiko Kobayashi)對梅尼進行驗屍，結論是他死於槍傷。在聽聞梅尼行為與職業運動的經歷後，懷疑他罹患CTE。小林表示，梅尼的案子很單純，確定死因，但情況相當複雜，社會大眾受此案影響很大，希望藉由發現罹患CTE，可更清楚說明導致梅尼死亡原因。

小林指出，法醫像是事實的發現者，而非死亡原因與方式，考慮所有因素後，認為CTE診斷結果對梅尼死亡前後情況，有較全面完整了解，這也是決定進行驗屍檢查的原因。

但對琳賽來說，並未回答為何警察要射殺梅尼。哈佛大學醫學院助理教授丹尼斯維爾表示，儘管患有CTE者通常存在記憶力、思考、衝動、偏執等，但可能還有其他解釋，無法確定任何人大腦中的創傷腦病變是否會導致做出任何特定動作。

然而，檀香山檢察官艾姆(Steven Alm)表示，發現梅尼罹患CTE並不令人感到驚愕，也不會改變他的結論，警方有理由使用致命武器。也提醒每個人，危險可能會發生，因為有人具有這種人格或情緒障礙。艾姆辦公室調查發現，在槍擊事件發生前兩天，梅尼告訴他的教練，正在經歷瘋狂非洲精神活動。

警察 運動員 南非

上一則

夏州越棉寮華人聯誼會 新春聯歡

下一則

20歲出頭 2西裔男清晨入室搶劫

延伸閱讀

南非知名饒舌歌手AKA遭槍殺 行凶動機待調查

南非知名饒舌歌手AKA遭槍殺 行凶動機待調查
澤倫斯基：讓俄運動員參加奧運是彰顯暴力

澤倫斯基：讓俄運動員參加奧運是彰顯暴力
白宮：雙俄運動員可以「中立身分」參加巴黎奧運

白宮：雙俄運動員可以「中立身分」參加巴黎奧運
深信家裡出現的蜂群是祖先轉世 南非男想對話被螫死

深信家裡出現的蜂群是祖先轉世 南非男想對話被螫死
葉倫訪福特南非工廠 強調美將擴大對非投資

葉倫訪福特南非工廠 強調美將擴大對非投資
可發射9倍音速飛彈 俄最新型戰艦將參加中俄南非軍演

可發射9倍音速飛彈 俄最新型戰艦將參加中俄南非軍演

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
前亞馬遜員工形容，亞馬遜裁員過程混亂且沒有人情味。（美聯社）

前員工：亞馬遜裁員情況混亂 沒有人情味

2023-02-12 14:55
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪