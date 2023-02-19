我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

3年流失325人 西雅圖警力嚴重不足

編譯組／西雅圖電
西雅圖警局局長狄亞茲日前向市議會提出去年的犯罪報告，與市議員就警員流失問題展開辯論。（美聯社）
西雅圖警局局長狄亞茲日前向市議會提出去年的犯罪報告，與市議員就警員流失問題展開辯論。（美聯社）

賈斯曼（Cory Gassmann）在西雅圖沃靈福特區（Wallingford）經營一家頗受歡迎的腳踏車店，和當地許多商家一樣，賈斯曼的腳踏車店屢次遭人入侵盜竊。

當一名前來處理盜竊案的警員對他說，他應該考慮把店搬去貝爾優（Bellevue）時，賈斯曼知道，是該結束生意的時候了。

賈斯曼說：「這名警察叫我離開西雅圖，否則，同樣的事件還會繼續發生。我不能讓我價格3萬元的自行車放在這個地區一片薄薄的玻璃後面，沒有任何保護，也沒有人可投訴。我實在沒有辦法再繼續經營這個生意。」

西雅圖警局局長狄亞茲（Adrian Diaz）14日在市議會對去年的犯罪提出報告後，議員們和狄亞茲對警局為何無法雇用更多警員，或使用其他替代方案防止犯罪，展開了一連串辯論。

數據顯示，自2020年以來，西雅圖警局失去了515名警員，雇用了190名新警員，淨警員流失人數為325人。去年，儘管市長哈雷爾（Bruce Harrell）發動強力廣告攻勢展開招聘、提出招聘獎金計畫，但只招到不到70名新警員，卻有將近160名警員離職。

此外，市議會和兩位新舊市長已花了將近三年的時間，討論成立由社會工作者或精神健康顧問組成小組取代警員接聽電話的問題。

市議員派德森（Alex Pedersen）和路易士（Andrew Lewis）14日在會議上表示，他們與警方就成立替代小組的問題會面時，注意到警員的士氣低落。路易士說：「前線警員的確表現出懷疑態度。」

西雅圖時報（Seattle Times）指出，這是因為市議會曾誓言要削減50%警務預算來成立替代小組，因為這個計畫是以警員的福利為代價，所以警員並不樂見，這是人之常情。

不過，市議會現在已經放棄削減警務預算，想要在警局之外成立社工團隊與警局並肩作戰。路易士說：「這是與警局的合作，不會對警局不利。」

西雅圖時報表示，警察為什麼會要商家搬到貝爾優、為什麼民眾報警沒有人幫忙，這不是警察也不是社工的問題，追根究柢，是因為警局還未擺脫削減警務預算造成的創傷。

根據賈斯曼的說法，其腳踏車店最近三次發生的盜竊事件，竊賊都是之前睡在他店門口的遊民，這些人可能正處於某個危機階段。西雅圖時報認為，這些事件最好的處理方法可能不是使用傳統警力，而是醫療服務。

西雅圖警局911報案中心已流失300多名員工，但幾乎沒有補充新員工，只進行了幾項小型實驗計畫。然而，西雅圖警局去年接獲3200起藥物過量報案，遠高於前一年的1400起。

西雅圖 警察 預算

上一則

德州減免地價稅 號稱史上最大

延伸閱讀

18日漲價？中國各大LV店擠爆…買包要排1小時才能進店

18日漲價？中國各大LV店擠爆…買包要排1小時才能進店
年輕女子闖寵物店搶狗 店主阻攔遭痛毆臉部、灑胡椒粉

年輕女子闖寵物店搶狗 店主阻攔遭痛毆臉部、灑胡椒粉
南加寵物店主被搶小狗 並遭嚴重暴力襲擊 視頻全記錄

南加寵物店主被搶小狗 並遭嚴重暴力襲擊 視頻全記錄
西雅圖「瀕臨崩潰」 專欄：拯救市中心面臨關鍵時刻

西雅圖「瀕臨崩潰」 專欄：拯救市中心面臨關鍵時刻
促進性別平權 IG、FB將修改「禁止裸露女性胸部」圖片規定

促進性別平權 IG、FB將修改「禁止裸露女性胸部」圖片規定
足球／威爾斯名將貝爾宣布退休 生涯5度贏得歐冠

足球／威爾斯名將貝爾宣布退休 生涯5度贏得歐冠

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
前亞馬遜員工形容，亞馬遜裁員過程混亂且沒有人情味。（美聯社）

前員工：亞馬遜裁員情況混亂 沒有人情味

2023-02-12 14:55
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪