3年流失325人 西雅圖警力嚴重不足

西雅圖警局局長狄亞茲日前向市議會提出去年的犯罪報告，與市議員就警員流失問題展開辯論。（美聯社）

賈斯曼（Cory Gassmann）在西雅圖 沃靈福特區（Wallingford）經營一家頗受歡迎的腳踏車店，和當地許多商家一樣，賈斯曼的腳踏車店屢次遭人入侵盜竊。

當一名前來處理盜竊案的警員對他說，他應該考慮把店搬去貝爾優（Bellevue）時，賈斯曼知道，是該結束生意的時候了。

賈斯曼說：「這名警察 叫我離開西雅圖，否則，同樣的事件還會繼續發生。我不能讓我價格3萬元的自行車放在這個地區一片薄薄的玻璃後面，沒有任何保護，也沒有人可投訴。我實在沒有辦法再繼續經營這個生意。」

西雅圖警局局長狄亞茲（Adrian Diaz）14日在市議會對去年的犯罪提出報告後，議員們和狄亞茲對警局為何無法雇用更多警員，或使用其他替代方案防止犯罪，展開了一連串辯論。

數據顯示，自2020年以來，西雅圖警局失去了515名警員，雇用了190名新警員，淨警員流失人數為325人。去年，儘管市長哈雷爾（Bruce Harrell）發動強力廣告攻勢展開招聘、提出招聘獎金計畫，但只招到不到70名新警員，卻有將近160名警員離職。

此外，市議會和兩位新舊市長已花了將近三年的時間，討論成立由社會工作者或精神健康顧問組成小組取代警員接聽電話的問題。

市議員派德森（Alex Pedersen）和路易士（Andrew Lewis）14日在會議上表示，他們與警方就成立替代小組的問題會面時，注意到警員的士氣低落。路易士說：「前線警員的確表現出懷疑態度。」

西雅圖時報（Seattle Times）指出，這是因為市議會曾誓言要削減50%警務預算 來成立替代小組，因為這個計畫是以警員的福利為代價，所以警員並不樂見，這是人之常情。

不過，市議會現在已經放棄削減警務預算，想要在警局之外成立社工團隊與警局並肩作戰。路易士說：「這是與警局的合作，不會對警局不利。」

西雅圖時報表示，警察為什麼會要商家搬到貝爾優、為什麼民眾報警沒有人幫忙，這不是警察也不是社工的問題，追根究柢，是因為警局還未擺脫削減警務預算造成的創傷。

根據賈斯曼的說法，其腳踏車店最近三次發生的盜竊事件，竊賊都是之前睡在他店門口的遊民，這些人可能正處於某個危機階段。西雅圖時報認為，這些事件最好的處理方法可能不是使用傳統警力，而是醫療服務。

西雅圖警局911報案中心已流失300多名員工，但幾乎沒有補充新員工，只進行了幾項小型實驗計畫。然而，西雅圖警局去年接獲3200起藥物過量報案，遠高於前一年的1400起。