前員工：亞馬遜裁員情況混亂 沒有人情味

前亞馬遜員工形容，亞馬遜裁員過程混亂且沒有人情味。（美聯社）

亞馬遜 上個月宣布全球裁員 1萬8000人，包括西雅圖 地區2300人，但究竟是哪些員工被裁、哪些員工得以保住飯碗，沒有人能說得清楚。一名不願透露姓名的前亞馬遜員工表示，在被裁員四天後，他仍收到參加公司會議的通知，讓他十分困惑。

和許多科技公司一樣，亞馬遜去年大部分時間都在想辦法削減成本。亞馬遜的裁員行動從去年11月開始，持續到今年1月，總共裁去約1萬8000名員工。被解雇的員工對消息感到震驚，也改變了他們對前東家的看法。前亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）喜歡稱亞馬遜是「地球上最棒的雇主」。

接受西雅圖時報（Seattle Times）採訪的15名前亞馬遜員工表示，亞馬遜並未妥善處理裁員過程。有些人對亞馬遜如何選擇裁去哪些職務感到不解，有些人對公司沒有個別通知裁員決定感到失望，還有些人覺得工作表現被低估。儘管一些人表示，若有機會會願意回到亞馬遜工作，但有人表示裁員讓他們對公司的看法蒙上陰影。

據了解，亞馬遜大部分員工都是從新聞報導中獲悉公司的裁員計畫。一名前亞馬遜人事部員工說，公司通知員工被裁員的過程非常沒有人情味，感覺像在讀充滿樣板語言的電動遊戲字幕。

一名前亞馬遜無人機部門Prime Air員工在得知被裁員後，被失業的壓力逼到進急診室。為了在亞馬遜的Prime Air工作，這名員工才剛舉家搬到加州洛克福特（Lockeford）。這名員工表示，在得知公司即將裁員時，其部門經理曾保證，他們的團隊和職位是安全的，結果幾天後就有許多人被解雇。

亞馬遜表示，他們的裁員行動優先考量的是清晰度，最重要的是盡快通知受影響的員工。亞馬遜稱，在1月最新一波的裁員中，他們在同一天通知了美國、加拿大和哥斯大黎加所有受影響的員工。

亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）在1月寫給員工的信中說：「高層管理人員深切意識到，裁去這些職務對員工來說是痛苦的，但我們並非輕率做出這些決定，也不會低估它們對被裁員者可能造成的影響。我想讓被裁員的員工知道，我非常感謝你們對亞馬遜做出的貢獻。」

亞馬遜表示，被裁員的員工仍然可以使用原有的電郵帳戶和其他員工聯絡或尋找新工作，這可能是一名前員工還會收到會議通知的緣故。

有前員工表示，亞馬遜有一部分業務的發展太快，裁員是為清理他們認為發展得太快的領域。他說：「我覺得我們純粹是被拋棄了。」