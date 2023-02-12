夏威夷土地與自然資源局長提名 意見分歧

夏威夷新任州長格林去年12月宣布提名Dawn Chang擔任夏威夷土地與自然資源局局長，各界對提名的看法分歧。(圖取自夏威夷土地與自然資源局官網)

夏威夷新任州長格林(Gov. Josh Green)去年12月宣布提名 張道恩(Dawn Chang，譯音)擔任夏威夷土地與自然資源局(Department of Land and Natural Resources)局長，有關任命提名確認，州參議會聽證會預計將於3月份舉行。不過，針對這個領導夏州最大且最具影響力的機構之一領導人提名，各界存在分歧意見。

當地自然資源保護主義者與部分知名夏威夷原住民 組織反對，希望州長撤回對之前曾擔任副州檢察長與私人顧問的張道恩的提名。由於她曾代表夏州最有勢力開發商工作的過往，以及她處理夏威夷獨有墓地問題的紀錄，包括工作人員在Kawaiahao教堂一個建設項目挖掘出數百具遺骸事件等，認為她不符合監管夏威夷土地與自然資源局資格。

由草根組織「Hui Iwi Kuamo'o」發起的線上請願書，已有超過800人簽署，組織旨在保護夏威夷祖先墓地，要求張道恩離開提名位置。

但是，也有部分夏威夷原住民社區與其他參與土地使用與環境議題人士認為，張道恩致力於維護夏威夷居民與環境。他們不會被數十年前發生的事件、或她為商界所做工作而受到干擾。

夏威夷土地與自然資源局機構龐大但人手不足，經常難以全面管理並保護佔地130萬英畝的公共土地、300萬英畝的近岸水域與許多文化遺址。

夏威夷社區許多人對張道恩的提名，仍然存在分歧。若提名獲得州參議會確認通過，她將成為夏威夷州 史上第一位擔任土地與自然資源局委員會主席的夏威夷原住民女性。此外，她在土地與自然資源局的副手、前夏威夷土地信託公司執行長Laura Kaakua與前夏威夷土地局規劃師Kaleo Manuel，皆為夏威夷人。張道恩認為，他們在機構的聯合領導「具歷史意義」(historic)。

張道恩表示，社區對政府的不信任越來越多，在Mauna Kea、Waimanalo與Kahuku的土地使用緊張局勢，是給官員們的「一記警鐘」(a wake-up call)。她說，社區參與是她的強項，並不害怕做出艱難而重要決定，只要是遵循一個完整社區參與流程。

夏威夷參議員、水土委員會主席井上(Lorraine Inouye)表示，她對張道恩的提名持開放態度，並相信她有資格擔任局長。然而，在格林任命之前，井上辦公室就開始收到社區成員反對提名的電郵，對選民提出有關張道恩過往的擔憂，感到苦惱。

井上說，在決定是否支持提名之前，聽證會將進行。井上也針對她選區夏威夷選民舉辦一項調查，了解他們對張道恩領導土地與自然資源局的看法；截止目前，調查結果正反意見參半。