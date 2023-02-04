夏威夷台灣同鄉會2月24日新春聯歡 闔府歡樂共享家鄉情

夏威夷 台灣同鄉會訂於2月24日星期五在翡翠王朝海鮮酒樓(Jade Dynasty Seafood Restaurant)舉行2023年新春聯歡，並於2月26日星期天中午在檀香山社區教會舉辦228紀念音樂會。

今年新春晚會是台鄉會本年度首場重要活動之一，該會目前正積極策畫中，希望以凸顯「闔府歡樂、共享家鄉情」為主題，讓鄉親們能共同歡度新春。為了辦好這項聯歡晚會，同鄉會會長楊泰瑛特別邀請聯歡會承辦理事前往試菜，在多次嘗試下，確認菜餚菜式符合鄉親的口味。

聯歡會上，並有卡拉OK及幸運抽獎活動，獎品包括酒店住宿券、現金、禮券等多項大獎，歡迎鄉親踴躍報名，晚會中還將發放幼兒紅包。

由於場地有限，購票請洽呂學優256-9898、陳長山497-1236以免向隅。

另，夏威夷台灣基督長老教會訂於2月26日星期天中午11時15分在該教會舉辦《228和平紀念日禮拜》，中午12時30分由台灣同鄉會在該教會聯合台灣婦女會、長青會及台灣人公共事務會共同舉辦《228和平紀念日音樂會》，為台灣及世界祈求和平。

紀念會後，主辦單位並備有美味可口的台灣家鄉味料理招待出席人士。台灣基督長老教會位於2345 Nuuanu Ave., Honolulu，4號公車可達該教會門口。