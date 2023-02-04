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夏威夷華人聯誼會晚宴賀年送財 新任理事就職

本報檀香山報導
檀香山市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）（中）與會長謝讚美（左二）、晚宴主席陳瑞田（右二）及副會長黃夢珠與蔡俊鴻五人，在該會舉辦的兔年新春晚宴上主持新春祥獅採青。（夏威夷華人聯誼會提供）
檀香山市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）（中）與會長謝讚美（左二）、晚宴主席陳瑞田（右二）及副會長黃夢珠與蔡俊鴻五人，在該會舉辦的兔年新春晚宴上主持新春祥獅採青。（夏威夷華人聯誼會提供）

夏威夷華人聯誼會1月28日（星期六）在日本文化中心五樓的宴會廳舉辦了2023兔年新春聯歡暨2023年新任職員就職典禮，檀香山各社團出席者眾，市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）、駐檀香山台北經濟文化辦事處負責僑務的李家豪秘書暨各僑團代表等近300人與會。

晚間5時半，由該會卡拉OK班的學員組成的一個迎財神團隊向來賓賀年送財。6時5分，晚宴司儀蘭娜邀請檀香山弘揚國術團的4隻祥獅與一位財神入場，並由會長謝讚美與宴會主席陳瑞田、副會長黃孟及蔡俊鴻四人共同邀請市長布蘭吉亞迪聯合主持採青儀式，並揭開晚會序幕。採青後，布蘭吉亞迪市長向來賓賀農曆新年，同時強調他的夫人張文綺也是來自台灣，讓他也喜愛農曆新年的喜氣。

謝讚美會長接著代表該會歡迎來賓，並感謝晚宴主席陳瑞田精心設計，及卡拉OK教室提供的歌舞表演讓晚會多采多姿。

晚會中，該會並邀請了地區法官帶領新任理事就職，檀香山市議員泰勒譚（Tyler Dos Santos-Tam）則向理事們頒贈賀狀。當晚該會由卡拉OK班安排了「過新年」等多首新年歌曲及舞蹈為來賓助興。

晚會中的抽獎活動中該會準備的豐盛獎品，其中包括現金、禮券等，全送給了幸運人士，節目於晚間10時許結束。

當晚出席貴賓及僑團，還包括越棉寮華人聯誼會、台灣商會、台灣人中心、總會館等社團僑領及松鶴公司近三百人。

華人 夏威夷 日本

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