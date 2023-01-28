被控謀殺、性侵女遊客判130年 夏威夷原民男洗冤獲釋

「夏威夷無罪計畫」共同主任羅森(圖中)與法學院學生審查1991年女遊客謀殺案有關文件與照片。(美聯社)

史懷瑟(Albert "lan" Schweitzer)1991年涉嫌謀殺、綁架與性侵夏威夷 女遊客而入獄、2000年被定罪並判處130年監禁。他的律師提供新證據，稱他並未犯下被定的罪且已被關押超過20年的罪行，法官久保田(Judge Peter Kubota)立即下令釋放。

這個命令獲得希洛法庭在場聽眾掌聲。史懷瑟是從亞利桑那監獄飛往夏威夷大島參加聽證會，在受訪美聯社時表示，他的感受無所不在，包括緊張、焦慮與擔憂。他說，司法系統有缺陷，自己是許多沒有犯下罪行卻被監禁者之一。

1月23日稍晚提交請願書內容，概述這起夏威夷最大謀殺案之一的更多證據。這起案件發生於1991年聖誕節前夕的大島，23歲的艾爾蘭(Dana Ireland)在大島偏遠地區Puna一條釣魚小徑旁的灌木叢中被發現，勉強有一絲生息，她遭性侵與毆打，隨後在希洛醫療中心過世。她騎的損壞自行車在數英里外被發現，似乎曾被車撞擊。

這名來自維吉尼亞的金髮碧眼遊客遇害案件，引起全國關注，但多年來懸而未決，給警方緝凶帶來強烈壓力。「夏威夷無罪計畫」(Hawaii Innocence Project)共同主任羅森(Kenneth Lawson)表示，當有白人女性受害人，就會讓有色人種與夏威夷原住民 受到更多關注。家長可理解地越來越容易被激怒，破案壓力龐大。當這種情形發生時，就有錯誤出現，有些是有心、有些為無意。

史懷瑟是因艾爾蘭死亡而被定罪且仍被監禁的三名夏威夷原住民的最後一名。提交此案DNA證據屬於一名身分不明男子，先前被定罪的三名男子則被排除。此外，一份新輪胎胎面分析結論，史懷瑟座車並未在艾爾蘭自行車被發現的任何地方留下輪胎痕跡。請願書指出，三名男子都參與性攻擊而卻未留下生物證據痕跡的情況，極其不可能發生。

2019年，史懷瑟律師與夏威夷縣檢察官簽定「定罪誠信協議」重新調查此案。羅森表示，這是夏威夷首次出現這類協議，越來越多用在重新審理有問題的定罪，並防止未來再出錯。

1994年，警方取得他們認為的重大突破。根據明定事實文件，一名因參與古柯鹼共謀而面臨控罪的男子聯繫警方，稱他同父異母兄弟保林(Frank Pauline Jr.)目擊艾爾蘭襲擊案件。

警方訊問無關此案的性侵與竊盜被判十年徒刑第三個月的保林，他稱史懷瑟與兄弟祥恩(Shawn Schweitzer)攻擊並殺害艾爾蘭。儘管缺乏證據，史懷瑟兄弟與保林仍被於1997年被起訴。但因為這三名男子都被排除在艾爾蘭與醫院床單上的精液來源之外，指控被駁回。

祥恩在陪審團2000年判保林與兄弟史懷瑟有罪後，同意承認過失殺人與綁架罪，並獲約一年服刑與五年緩刑。今年10月，祥恩會見檢察官，根據文件，他認罪是因父母不想冒險失去另一名兒子，鼓勵他做該做的事，得以返家，以免遭受與兄弟同樣命運。