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西雅圖「瀕臨崩潰」 專欄：拯救市中心面臨關鍵時刻

編譯組／西雅圖電
疫情和犯罪讓西雅圖市中心面臨關鍵時刻。（Getty Images）
疫情和犯罪讓西雅圖市中心面臨關鍵時刻。（Getty Images）

西雅圖時報（Seattle Times）專欄作家托頓（Jon Talton）表示，他從未住過一個像現在的西雅圖這樣，就快崩潰的城市。

根據西雅圖市中心協會（Downtown Seattle Association）在2021年10月進行的統計，自2019年以來，西雅圖市中心約有500家街道商店倒閉，只開了約300家新店；第三大道因為劫案頻傳，失去了許多重要商店，包括Columbia Sportswear西雅圖旗艦店，因此變得愈來愈荒涼；耐吉（Nike）退出中央商業區讓西雅圖市中心的零售店面空置率上升至13.5%，相較2019年的空置率不到2%。

此外，西雅圖最大企業亞馬遜正在大舉撤出位於市中心的99號港口辦公大樓，房地產人士稱這是效應的「第一張骨牌」（the first domino），因為當大企業撤退時，其他提供專業服務和充當大企業供應商的小型企業就會受到影響。

西雅圖犯罪十分猖狂。光天化日下，一名企圖偷竊他人自行車的男子，在第三大道和Pike Street遭人用鐵錘攻擊搶走背包，後來不治身亡。由於犯罪猖狂，只有這類較特殊的犯罪事件才會被報導，普通罪行幾乎不會見報。

有人認為，遠距工作是讓西雅圖市中心衰敗的罪魁禍首，它讓第二波科技熱潮消退、微軟騰出貝爾優（Bellevue）辦公園區、富豪申請破產保護。

托頓表示，無論是從消費者還是企業的角度來看，我們可能正在目睹社會已無法再容忍都市的惡劣程度，大城市的「無論它們變得多糟，人們終究會回來」的自負正在接受考驗。

疫情之後，都市勞工、居民、遊客和零售商對清潔和安全環境的期望會更高，商家不會再忍受因為治安和零售盜竊問題造成的昂貴經營成本，消費者也不會再到高犯罪率的地區購物。

不過，在市長哈雷爾（Bruce Harrell）和市檢察長戴維森（Ann Davison）的努力下，西雅圖犯罪率已逐漸下降，零售商店的入店盜竊已開始減少。

西雅圖市中心協會估計，截至2022年12月，已有44%的勞工返回市中心工作，而2022年1月時只有不到30%。

托頓認為，西雅圖即將出缺的市議員席位也提供了一個拯救市中心的機會，如果中間派人士能夠被說服參選，否則，西雅圖將失去自1990年代以來一直讓其受益的「回歸城市」（back-to-the-city）現象。

西雅圖 勞工 零售商

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