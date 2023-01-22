我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

夏威夷將提供3-4歲兒童學前教育

編譯組／夏威夷電
夏威夷日前公布設立學前教育計畫，2032年前提供3歲與4歲兒童學前教育。圖為在檀香山林肯小學宣布計畫記者會。(圖取自林肯小學官方臉書)
夏威夷日前公布設立學前教育計畫，2032年前提供3歲與4歲兒童學前教育。圖為在檀香山林肯小學宣布計畫記者會。(圖取自林肯小學官方臉書)

夏威夷日前公布學前教育計畫，2032年前提供3歲與4歲兒童學前教育(preschool)，若成功實現，夏威夷將成為美國少數能為大多數兒童提供學前教育的州。

夏威夷州領導人一直熱切期望普及學前教育，但發現是難以達到的目標。最近一項分析發現，夏州實現學前教育目標進展緩慢，需花費47年時間才可能建立夏威夷所需的所有公立學前教育能力。夏州期望，建立465間新教室來提供額外學生的學前教育。

副州長路克(Lt. Gov. Sylvia Luke)受州長格林交付領導夏州學前教育計畫。她表示，夏威夷3萬5000名3歲與4歲兒童中，僅有一半參加學前班，家長自掏腰包支付昂貴私立學前班學費或是爭取公設pre-K計畫的少數名額。夏州估計，約有9200名兒童的家長想送他們上學前教育課程，但無法做到。州府設立學前教育計畫，就是協助這個族群。

州參議會議長高地(Ron Kouchi)在記者會表示，孩童是否有上學前班，教育成果的差異明顯可見。計畫可協助增進教育成果，也讓工薪階級家庭省錢，滿足所有需求是真正關鍵要素。參議員木谷(Michelle Kidani)指出，許多家庭離開夏威夷前往其他州，因為他們無法負擔島上的學前班或日托教室。

夏州計畫於2024年準備80間新教室，每間教育提供20名學生學前教育。目前已確定現有公立小學50間教室與公立特許學校的30間教室可整修使用。路克表示，考量需要為較年幼孩童安裝新的洗手間、水槽、桌椅，改裝一間現有教室需花費約100萬元。州府將動用立法機關去年撥款2億元，建造學前班教室。

羅格斯大學早期教育國家研究所指出，全國有39%的4歲兒童正接受學前教育、啟蒙教育或其他早期兒童教育。十個州有70%的4歲兒童在學前班就讀，喬治亞州、緬因州與紐約州列於其中。

資深早期教育政策專家威森費德(G.G. Weisenfeld)表示，許多州面臨挑戰是既要提供高質量的學前教育、又須讓大量學生就讀。她指出，夏威夷以高質量聞名，現有公立學前班在全國名列前茅，是符合研究所十個基本質量標準的五個學前教育計畫之一。其他四個是阿拉巴馬州、密西根州、密西西比州與羅德島。

威森費德表示，部分州為許多孩童提供學前教育，但每天只提供兩個小時課程，班級規模更大、有30名孩子，但教師不符資格或缺乏課程教材。低質量學前教育即使提供許多孩子服務，但無法獲得在高質量學前班實現的教學影響與成果。

檀香山林肯小學校長歐內拉斯(Jacqueline Ornellas)計畫整修現有教室，以容納年幼孩童。她說，目前校內有60-70%學生無法上學前班，因為家庭負擔不起。夏威夷縣早期教育資源協調員湯姆斯(Angela Thomas)表示，學前幼兒園為兒童在幼年接觸字彙與閱讀，奠定基礎，能提供孩子更多早期教育機會，令人感到興奮。

教育 夏威夷州 阿拉巴馬州

上一則

計算機科學家 旅美青年人工智能科學家 張驂麟

下一則

西雅圖2022房市降溫 豪宅買家不手軟

延伸閱讀

馬州首位女主計長李爾曼 聚焦監督州府稅收

馬州首位女主計長李爾曼 聚焦監督州府稅收
紐森刪減氣候變遷經費 環團質疑

紐森刪減氣候變遷經費 環團質疑
庇護客危機喊話霍楚無反應 亞當斯訪德州

庇護客危機喊話霍楚無反應 亞當斯訪德州
摩爾任命馬州新任州府官員 華裔吳俞蓉掌勞工廳

摩爾任命馬州新任州府官員 華裔吳俞蓉掌勞工廳
學區委員9日起申請 華裔積極維權

學區委員9日起申請 華裔積極維權
過渡性幼稚園教育 明秋起擴大實施

過渡性幼稚園教育 明秋起擴大實施

熱門新聞

迪庫斯和迪亞斯新婚4個月，經常上傳恩愛照片。（取材自臉書）

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

2023-01-15 09:19
休士頓一名20歲男子，好心讓四名女子搭便車卻遭兩名持槍男子意圖打劫。圖為示意圖，非當事人。(Pexels)

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

2023-01-14 11:03
一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27
中共退役將軍，在德州空軍基地附近購買超過13萬英畝的土地，引起當地民代警覺。(Laughlin Air Force Base臉書)

中共退將在美空軍基地旁大手筆購地 德州佬很不爽

2023-01-16 19:40
全美各州雞蛋價格日升月漲，有業者就推出雞隻租賃平台，自己養雞下蛋更省錢。（美聯社）

租一隻母雞回家下蛋 解蛋荒不開玩笑 德州人真的做

2023-01-18 20:39

超人氣

更多 >
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到
「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭