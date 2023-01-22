夏威夷將提供3-4歲兒童學前教育

夏威夷日前公布設立學前教育計畫，2032年前提供3歲與4歲兒童學前教育。圖為在檀香山林肯小學宣布計畫記者會。(圖取自林肯小學官方臉書)

夏威夷日前公布學前教育 計畫，2032年前提供3歲與4歲兒童學前教育(preschool)，若成功實現，夏威夷將成為美國少數能為大多數兒童提供學前教育的州。

夏威夷州 領導人一直熱切期望普及學前教育，但發現是難以達到的目標。最近一項分析發現，夏州實現學前教育目標進展緩慢，需花費47年時間才可能建立夏威夷所需的所有公立學前教育能力。夏州期望，建立465間新教室來提供額外學生的學前教育。

副州長路克(Lt. Gov. Sylvia Luke)受州長格林交付領導夏州學前教育計畫。她表示，夏威夷3萬5000名3歲與4歲兒童中，僅有一半參加學前班，家長自掏腰包支付昂貴私立學前班學費或是爭取公設pre-K計畫的少數名額。夏州估計，約有9200名兒童的家長想送他們上學前教育課程，但無法做到。州府設立學前教育計畫，就是協助這個族群。

州參議會議長高地(Ron Kouchi)在記者會表示，孩童是否有上學前班，教育成果的差異明顯可見。計畫可協助增進教育成果，也讓工薪階級家庭省錢，滿足所有需求是真正關鍵要素。參議員木谷(Michelle Kidani)指出，許多家庭離開夏威夷前往其他州，因為他們無法負擔島上的學前班或日托教室。

夏州計畫於2024年準備80間新教室，每間教育提供20名學生學前教育。目前已確定現有公立小學50間教室與公立特許學校的30間教室可整修使用。路克表示，考量需要為較年幼孩童安裝新的洗手間、水槽、桌椅，改裝一間現有教室需花費約100萬元。州府將動用立法機關去年撥款2億元，建造學前班教室。

羅格斯大學早期教育國家研究所指出，全國有39%的4歲兒童正接受學前教育、啟蒙教育或其他早期兒童教育。十個州有70%的4歲兒童在學前班就讀，喬治亞州、緬因州與紐約州列於其中。

資深早期教育政策專家威森費德(G.G. Weisenfeld)表示，許多州面臨挑戰是既要提供高質量的學前教育、又須讓大量學生就讀。她指出，夏威夷以高質量聞名，現有公立學前班在全國名列前茅，是符合研究所十個基本質量標準的五個學前教育計畫之一。其他四個是阿拉巴馬州 、密西根州、密西西比州與羅德島。

威森費德表示，部分州為許多孩童提供學前教育，但每天只提供兩個小時課程，班級規模更大、有30名孩子，但教師不符資格或缺乏課程教材。低質量學前教育即使提供許多孩子服務，但無法獲得在高質量學前班實現的教學影響與成果。

檀香山林肯小學校長歐內拉斯(Jacqueline Ornellas)計畫整修現有教室，以容納年幼孩童。她說，目前校內有60-70%學生無法上學前班，因為家庭負擔不起。夏威夷縣早期教育資源協調員湯姆斯(Angela Thomas)表示，學前幼兒園為兒童在幼年接觸字彙與閱讀，奠定基礎，能提供孩子更多早期教育機會，令人感到興奮。