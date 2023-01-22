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西雅圖2022房市降溫 豪宅買家不手軟

編譯組／西雅圖電
西雅圖2022年房市雖然降溫，但豪宅市場持續活絡。（Getty Images）
西雅圖2022年房市雖然降溫，但豪宅市場持續活絡。（Getty Images）

儘管西雅圖地區房地產市場2022年明顯降溫，但豪宅買家仍不手軟，繼續花大錢購買有海景、寬敞酒窖、遊艇置放空間的房屋。這些交易與受到利率上升衝擊的一般房地產交易形成強烈對比。

房地產經紀人佛斯特（Tere Foster）表示，利率對這類買家不造成影響。他說：「這些房屋都是以現金交易。」

西雅圖去年成交價最高的五棟房屋中，有兩棟是佛斯特賣出的，其中一棟是在8月以2300萬元成交，是2022年西雅圖成交價最高的獨棟屋。

根據大西北房源（Northwest Multiple Listing Service）的報告，雖然西雅圖地區2022年的房價高於2021年，但有跡象顯示，當地房市已開始降溫。報告還表示，華盛頓州西部26個縣2022年的獨棟屋和公寓銷售量是自2014年以來最低。

全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）首席經濟學家勞倫斯·尹（Lawrence Yun）最近表示，對一般的房屋買家來說，利率是一個影響因素，利率上升「大大減少了人們簽合約買房」。

根據房地產網站Zillow和Redfin的數據，西雅圖地區去年成交價最高的五棟房屋都坐落在華盛頓湖（Lake Washington）沿岸。亞羅角（Yarrow Point）有兩棟相鄰的房屋分別以1800萬元和1530萬元的價格售出；一棟位於麥地那（Medina）的房屋以1780萬元成交，買家是中國疫苗製造商聯合創辦人吳冠江（Guanjiang Wu，音譯）。

Coldwell Banker Bain經紀人辛西斯（Darius Cincys）表示，柯克蘭（Kirkland）一棟房屋以1540萬元售出，創下當地史上成交價最高紀錄。辛西斯指出，這棟房屋最大的賣點是擁有一個150呎長的遊艇碼頭，這在目前的城市法規下是無法建造的。

對一般買家 沒有更可負擔

儘管房市在2022年降溫，但對一般買家來說並沒有變得較可負擔。

在大西北房源報告追蹤的26個縣中，除了費里縣（Ferry），其他縣的房價全部上漲。金恩縣去年獨棟屋中位數房價增至90萬元，比2021年高出9%。史諾霍米許縣（Snohomish）目前中位數房價為76萬5000元，上漲12.5%，皮爾斯縣（Pierce）為55萬1000元，上漲近10%，基沙普縣（Kitsap）為53萬9711元，上漲9%。

華盛頓州百萬房屋也變得愈來愈普遍，金恩縣去年近36%的獨棟屋和公寓售價超過100萬元，其中三分之一在西雅圖，一半在東部。

西雅圖 房地產 利率

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