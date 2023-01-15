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夏威夷冰毒為害 吸毒致死主因

編譯組／夏威夷電
可愛島吸毒過量上升，其中冰毒仍然為罪魁。（美聯社）
可愛島吸毒過量上升，其中冰毒仍然為罪魁。（美聯社）

夏威夷，儘管一些解毒劑（如Narcan）可以幫助防止鴉片類（opioid）藥物死亡，但冰毒（meth）仍然是吸毒過量致死的主要原因。在可愛島（Kauai），吸毒過量死亡人數在十年內翻了兩番多，從2012年的不到5人增加到去年的18人。根據夏威夷衛生部的數據，吸毒過量是2021年該花園之島致命傷害的第二大原因，僅次於自殺，也是夏州總體上第十大最常見的死亡原因。

切利厄斯（Graham Chelius）醫生稱情況正在迅速惡化，他已經數不清有多少可愛島的病人死於吸毒過量。他行醫所在的Waimea鎮人口不到2000人，但他已經為數百名病人開出藥物，以減輕戒斷癥狀（withdrawal symptoms）和對鴉片類藥物的渴望，其中包括可愛社區矯正中心的囚犯。

研究表明，丁丙諾啡（也稱為Suboxone和Sublocade）等藥物可以大幅降低因使用鴉片類藥物而過量死亡的風險，並有助於防止人們中斷治療。

另一個重要工具是納洛酮，通常以品牌名稱Narcan聞名。這種拯救生命的解毒劑可以阻斷鴉片類藥物對大腦的影響，使瀕臨過量死亡的人恢復呼吸。但是沒有任何藥物可被批准用於甲基苯丙胺，而甲基苯丙胺是夏威夷人吸毒過量的主要原因，是島上最致命的藥物。

在歐胡島（Oahu），從2017年到2021年，涉及甲基苯丙胺的過量死亡人數超過了涉及鴉片類藥物的人數，比例超過了3比1。在可愛島，這一比例接近2比1，與冰毒有關的過量藥物事故從2012年的零增加到2020年和2021年的14。2021年與鴉片類藥物有關的11例死亡中，有十例涉及合成鴉片類藥物，被認為是芬太尼。    

自2016年8月以來，「夏威夷健康與減低傷害中心」（HHHRC）作為該州過量預防和響應計畫的監督者，已經在全州範圍內分發了4萬劑量的Narcan。這些劑量中的一半，已在今年被發放給鴉片類藥物成癮者、藥物治療顧問、心理健康提供者、無家可歸者收容所工作人員、警察和社區中其他接受過培訓的人。

根據美國疾病控制和預防中心的數據，鴉片類藥物是美國吸毒過量死亡的主要驅動因素，而芬太尼和其他合成鴉片類藥物涉及82%以上的鴉片類藥物過量死亡。

夏威夷 警察 心理健康

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