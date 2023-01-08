夏州越棉寮華人聯誼會 陳啟邦任新會長

夏威夷越棉寮華人聯誼會第22屆理事就職後，全體出席者與貴賓合影。（聯誼會提供）

新年伊始，夏威夷 越棉寮華人 聯誼會館即舉辦了該會第22屆新科職員就職禮。駐檀香山台北經濟文化辦事處林暉程處長伉儷、僑務委員楊泰瑛、夏威夷中華總會館前主席甘錦雄夫婦及夏威夷潮州會館主席羅鎮成等貴賓及僑領出席儀式。

就職儀式於晚間5時半開始，現任會長沈文州致詞時表示，感謝會員及理事對他的信任，讓他出任會長時間長達14年，這期間該會購置了會館館址並率領會員出席世界越棉寮大會。他還兩度遴選為世界越棉寮總會秘書長，並在夏威夷召開了「世界越棉（柬）寮（老）華人聯合總會第16屆全球會員大會」，理事及會員們的支持讓會務得以順利發展，他表示感謝，也承諾未來會繼續支持新任會長。

新任職員稍後在林暉程處長帶領下宣誓就任，新會長陳啟邦對沈文州的付出及努力予以肯定。理事選舉沈文州任該會總理繼續輔佐會務。陳啟邦也感謝各界會長與理事的貢獻，承諾會繼續遵循前任腳步發揚會務，此外，陳啟邦還強調該會將與市府合作維護華埠 治安與整潔，協助商家發展經濟。

林暉程在儀式後致詞時也肯定沈文州夫婦在僑界貢獻，並祝賀新會長陳啟邦，同時感謝夏威夷越棉寮華人聯誼會長期以來對台灣政府的支持。

新會長陳啟邦在矽谷Google公司任高職的女兒及女婿聯合奉獻一千元給該會做會務之用，由總理及會長聯合代表接受。儀式結束後，會館準備了豐盛晚宴感謝全體出席者。

夏威夷越棉寮華人聯誼會於1981年成立。大部分越棉寮華人移民來檀島，始於1975年，人口大約二萬左右，加入聯誼會的會員有數千人，該會長期以來配合政府參與社區活動，發揮互助精神，為社會及為本地僑胞服務。