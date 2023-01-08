我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加聖蓋博入室搶劫案 居民數人受傷 一嫌被逮

紐約皇后區亞裔女屋主手擒入室男賊 被推倒再起身相搏

夏州越棉寮華人聯誼會 陳啟邦任新會長

本報檀香山訊
夏威夷越棉寮華人聯誼會第22屆理事就職後，全體出席者與貴賓合影。（聯誼會提供）
夏威夷越棉寮華人聯誼會第22屆理事就職後，全體出席者與貴賓合影。（聯誼會提供）

新年伊始，夏威夷越棉寮華人聯誼會館即舉辦了該會第22屆新科職員就職禮。駐檀香山台北經濟文化辦事處林暉程處長伉儷、僑務委員楊泰瑛、夏威夷中華總會館前主席甘錦雄夫婦及夏威夷潮州會館主席羅鎮成等貴賓及僑領出席儀式。

就職儀式於晚間5時半開始，現任會長沈文州致詞時表示，感謝會員及理事對他的信任，讓他出任會長時間長達14年，這期間該會購置了會館館址並率領會員出席世界越棉寮大會。他還兩度遴選為世界越棉寮總會秘書長，並在夏威夷召開了「世界越棉（柬）寮（老）華人聯合總會第16屆全球會員大會」，理事及會員們的支持讓會務得以順利發展，他表示感謝，也承諾未來會繼續支持新任會長。

新任職員稍後在林暉程處長帶領下宣誓就任，新會長陳啟邦對沈文州的付出及努力予以肯定。理事選舉沈文州任該會總理繼續輔佐會務。陳啟邦也感謝各界會長與理事的貢獻，承諾會繼續遵循前任腳步發揚會務，此外，陳啟邦還強調該會將與市府合作維護華埠治安與整潔，協助商家發展經濟。

林暉程在儀式後致詞時也肯定沈文州夫婦在僑界貢獻，並祝賀新會長陳啟邦，同時感謝夏威夷越棉寮華人聯誼會長期以來對台灣政府的支持。

新會長陳啟邦在矽谷Google公司任高職的女兒及女婿聯合奉獻一千元給該會做會務之用，由總理及會長聯合代表接受。儀式結束後，會館準備了豐盛晚宴感謝全體出席者。

夏威夷越棉寮華人聯誼會於1981年成立。大部分越棉寮華人移民來檀島，始於1975年，人口大約二萬左右，加入聯誼會的會員有數千人，該會長期以來配合政府參與社區活動，發揮互助精神，為社會及為本地僑胞服務。

第22屆聯誼會幹部為：會長陳啟邦、沈文洲任總理。第一副會長林雪芳、第二副會長沈戴佩芳、第三副會長林貴。幹事蔡文成、陳錦芳、鄭蘭侯；英文秘書鄭玉馨、劉淑美、陳瑞祥、陳燕娜、黃青苑；中文秘書梁燿棠、許莎菲、陳文銳、陳玲璿、葉惠玲、黃榮成；財政利國鏗、林雪芳、鄭蘭侯。

夏威夷越棉寮華人聯誼會第22屆理事由林暉程處長（背對鏡頭者）帶領宣誓就職。（聯誼...
夏威夷越棉寮華人聯誼會第22屆理事由林暉程處長（背對鏡頭者）帶領宣誓就職。（聯誼會提供）

夏威夷 華人 華埠

上一則

德州人語／共和黨不團結 拜登連任穩了？

下一則

參院首位女臨時議長 華州參議員莫瑞創歷史

延伸閱讀

芝加哥台聯會迎新送舊 李曼宜連任會長

芝加哥台聯會迎新送舊 李曼宜連任會長
收集玩具、書籍贈弱勢 小五陳文煌獲聖瑪利諾學區表揚

收集玩具、書籍贈弱勢 小五陳文煌獲聖瑪利諾學區表揚
越棉寮華裔聯誼會 天后廟酬神

越棉寮華裔聯誼會 天后廟酬神
芝加哥華商經貿聯合會聖誕聚餐聯誼會

芝加哥華商經貿聯合會聖誕聚餐聯誼會
大紐約區主流教師聯誼會 分享訪台經驗

大紐約區主流教師聯誼會 分享訪台經驗
新澤西台灣同鄉聯誼會兒童繪畫比賽 3人入選全美佳作

新澤西台灣同鄉聯誼會兒童繪畫比賽 3人入選全美佳作

熱門新聞

失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

2022-12-31 10:17
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
芝加哥北區大學預科高中為伊州最佳高中之一，入學申請競爭激烈。(北區高中臉書)

謊報地址 芝菁英高中生判賠5.6萬元學費

2023-01-06 11:43

超人氣

更多 >
哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特
蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋
麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？
「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾
逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多