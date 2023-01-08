參院首位女臨時議長 華州參議員莫瑞創歷史

華盛頓州聯邦參議員莫瑞（左）3日在副總統賀錦麗（右）主持下宣誓就職，中間站立者是莫瑞的丈夫。（美聯社）

代表華盛頓州的莫瑞（Patty Murray）1992年當選聯邦參議員 時，參議院 男性議員對她能堅持多久抱持懷疑態度。如今，她比任何人都堅持得更久，成為美國史上首位被任命為參議院臨時議長的女性，也是美國總統之後第三順位繼任者。

莫瑞在所謂的「女力年」（year of the woman）當選為聯邦參議員，但她來到參議院後發現，女性議員其實仍然很少。

莫瑞接受美聯社（Associated Press）訪問時說：「我進入參議院後，這裡發生了很大的變化。我第一天進入議會時，男議員們看著我的神情像是在說：天哪，有一個女人在這裡，我們該怎麼辦？答案是：我們必須證明我們和他們沒有兩樣。」

72歲的莫瑞表示，她把自己被任命為臨時議長視為在這個永遠老派的參議院中一個緩慢但穩定進步的例子，這不僅可以作為年輕人的榜樣，也作為一個討論女性議題的平台，例如她多年來一直倡導的帶薪休假育兒。

宣布退休的民主黨聯邦參議員李希（Patrick Leahy）擔任參議院臨時議長五年，在莫瑞3日宣誓就職時，他就站在她身邊。

憲法規定，參議院臨時議長在身為參議院議長的副總統無法履行職務時，必須兼任參議院議長。除了必須每天進參議院之外，臨時議長還有較不為人所知的職責，例如主持宣誓儀式、簽署立法、任命各國家委員會和諮詢委員會成員。

成為美國總統第三順位繼任者的莫瑞表示，這份工作是一個重大的責任，她一直在為此做準備，確保自己了解國內外最新情勢。她說：「這是一種義務，也是一個機會。我當然不希望那一天到來，但我必須做好準備。」

在參議院與莫瑞共事多年的拜登總統推文表示，他期待與莫瑞合作。拜登說：「我們正在國會山莊見證歷史。」

莫瑞1992年當選聯邦參議員時的同事，現在只剩下共和黨 領袖麥康諾（Mitch McConnell）、愛阿華州共和黨議員葛拉斯理（Chuck Grassley）和89歲來自舊金山的民主黨議員范士丹（Dianne Feinstein）。由於年齡和健康的問題，范士丹已宣布不會再尋求連任。

莫瑞今年還會接任參議院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）主席，緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）則會成為委員會的共和黨領袖，創下撥款委員會首次由兩名女性擔任領導人的紀錄。

莫瑞表示，她希望與柯林斯合作，盡量減少在最後一刻通過大規模支出的法案，就像國會在去年12月的作法一樣。

莫瑞說：「女性的參與在參議院已經夠久，因此現在能擔任重要職務，這是我當初進入參議院時想像不到的事。」