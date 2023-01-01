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華州韋納奇生活成本排名升速居冠 西雅圖RPP增長仍較高

編譯組／西雅圖電
華盛頓州韋納奇都會區生活成本排名上升速度冠全美。（Getty Images）
華盛頓州韋納奇都會區生活成本排名上升速度冠全美。（Getty Images）

西雅圖都會區近年的生活成本激增，但華盛頓州另一個都會區的生活成本排名上升得更快。

彭博社（Bloomberg）每年都使用美國經濟分析局（U.S. Bureau of Economic Analysis）的數據製作一份生活成本指數報告，用來比較美國大都會區的生活成本，這個指數稱為「地區物價」（Regional Price Parity，簡稱RPP）。分析發現，自2010年以來，華州韋納奇（Wenatchee）地區在美國生活成本排行榜中的名次上升得最快。

韋納奇都會區位於金恩縣以東的奇蘭縣（Chelan County），在喀斯喀特山脈（Cascades）的另一邊，包含以巴伐利亞風格著稱的旅遊聖地萊文沃思（Leavenworth）。

RPP將商品和服務成本的全國平均值設為100，如果一個都會區的RPP為105，代表這個都會區的一般消費者商品和服務的成本高於全國平均5%。

韋納奇2010年的房價低於全國平均，RPP為95，生活成本在美國都會區中排名第194。到了2021年，韋納奇的RPP增加為103.1，代表其生活成本比全國平均高出3.1%，排名上升了158位到第36，上升幅度在所有都會區中最大。

不過，如果以RPP指數本身的變化來看，西雅圖都會區生活成本的實際增長還是超越韋納奇。

從2010年到2021年，西雅圖的RPP從105.6上升為114.6，漲幅為9%，不僅大於韋納奇的8.1%，也是美國所有都會區中最大。

華盛頓州就業保障局（Employment Security Department）經濟學家圖雷克（Paul Turek）說：「房價是韋納奇生活成本激增的主要原因，當地是華盛頓州正步上西雅圖後塵的另一個地方。」

圖雷克表示，隨著西雅圖房價飆漲、周邊地區開發增加、生活成本不斷提高，購屋者的目光已經從史諾霍米許縣（Snohomish）和皮爾斯縣（Pierce）逐漸轉移到布雷默頓縣（Bremerton）。在新冠疫情開啟遠距工作模式後，愈來愈多西雅圖人搬往離西雅圖兩個多小時車程的韋納奇。

對於較富裕的西雅圖居民來說，韋納奇已經成為購買度假屋的熱門地點，尤其是萊文沃思，當地房價明顯上漲。根據realtor.com的數據，萊文沃思上市房屋的中位數定價約74萬9000元，比西雅圖的81萬4000元低不了多少。

西雅圖 房價 華盛頓州

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