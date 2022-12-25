冬季風暴穿越夏威夷 帶來洪水、冰雹、停電

強勁冬季風暴日前穿越夏威夷群島，導致樹木傾倒，並摧毀電力設備。(圖取自檀香山公園與休閒部門官方臉書)

一個強勁冬季風暴 近日穿越夏威夷 群島，導致樹木傾倒，並摧毀電力設備、洪水淹沒足球 場。白雪飄落在大島最高的山峰。國家氣象局氣象學家羅扎斯基(Scott Rozanski)表示，這種天氣現象是在12月及1月期間偶爾會發生在夏威夷的典型風暴氣候。他稱這種風暴「不常見但也不罕見」(infrequent but not unusual)。

風暴冷鋒自西北部襲來，帶來雷暴、強風與巨浪。部分居民報告表示，發現有豌豆大小的冰雹。羅扎斯基表示，冰雹在風暴來襲時發生，是預料中的事情。檀香山當局接獲數十個有關樹木與樹枝傾倒的電話報告。檀香山公園與休閒部門已關閉Waipio足球場。

停電也迫使Wailuku法院關閉。夏威夷首席大法官雷克特瓦德(Mark Recktenwald)命令重新安排茂伊島的聽證會、審判與提交申請截止日期。夏威夷縣民防部門主任馬格諾(Talmadge Magno)表示，由於樹木倒塌與洪水發生，已封鎖部分道路。

位在大島的莫納克亞山(Mauna Kea)與莫納羅亞山(Mauna Loa)有降雪，包括出現於數周前莫納羅亞山38年來首次噴發熔岩的噴口處。然而，因為這些火山因為位在高海拔地區，冬季發生降雪並非罕見。莫納克亞山位於海拔1萬3803英尺(4207公尺)、莫納羅亞山則是在海拔1萬3679英尺(4169公尺)高處。

冬季風暴20日向東移動時，仍持續襲擊大島。馬格諾表示，夏威夷民防局預計在23日向夏威夷緊急事務管理局(Hawaii Emergency Management Agency)報告風暴破壞程度範圍。

此次發生在夏威夷冷峰帶來風暴，與在美國本土襲擊太平洋西北部的另一場風暴不同，並非來自同一冷鋒。後者冷鋒挾帶風暴，預期將移動到洛磯山脈北部、平原與美國中西部。