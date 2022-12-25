西雅圖兩人口普查區 首登最富裕10區

人口普局數據顯示，西雅圖家庭年收入最高的人口普查區位於Laurelhurst。（Getty Images）

西雅圖 最富裕的社區在哪裡？

如果你熟悉這座城市，應該會立即聯想到一些擁有宏偉建築和廣闊水景的豪華住宅區，例如Laurelhurst、Magnolia和Madrona。

沒錯。不過，現在一些以公寓為主的社區，也擠進了西雅圖最富裕社區的名單中。根據美國人口普查 局上周公布的數據，西雅圖市中心兩個人口普查區首次躋身全市收入最高的十個地區。

貝爾鎮（Belltown）北部一個靠海的人口普查區，目前中位數家庭年收入為18萬1000元，在西雅圖177個人口普查區中排名第4。這裡是西雅圖藝術博物館奧林匹克雕塑公園（Olympic Sculpture Park）的所在地，63%的居民是租屋者，有許多新住民，約45%的人是在過去一年內搬入的，兒童人口不到100人。

西雅圖市中心另一個高收入人口普查區橫跨丹尼三角（Denny Triangle）和貝爾鎮，涵蓋亞馬遜 辦公園區大部分區域，包括其地標球體。這裡的家庭年收入為17萬3000元，在西雅圖排名第七，人口結構和上述普查區類似，80%的居民是租屋者，通常都擁有大學學歷，49%的人是在過去一年搬入的。

市中心人口普查區擠進全市收入最高的十大地區，是一項非常大的變化。2010年時，西雅圖市中心收入最高的人口普查區，在全市收入排行榜中僅排名第50。不過，這並不讓人感到驚訝，因為科技業熱潮改變了西雅圖大部分核心區域，亞馬遜將總部遷到南聯合湖區（South Lake Union）後，市中心許多地區便開始快速重建和貴族化，一些過去幾乎沒有居民的地方，現在擠滿了豪華公寓，居民大部分是高薪的年輕專業人士。

人口普查區是規模相對較小的區域，每區人口不盡相同，最理想的人數是4000人，最新收入數據是2017年到2021年的平均值。在每十年進行一次的人口普查中，如果一個區域的人口增長過多，人口普查局可能會將它分為兩個或更多的區。由於西雅圖在2010年到2020年間發展迅速，尤其是市中心，上述兩個高收入區都是2020年人口普查局新成立的。

西雅圖其他八個收入最高的人口普查區都位於較為人所知的富裕社區，榜首是Laurelhurst，當地中位數家庭年收入超過25萬元，排名第二的是Montlake，家庭年收入為21萬6000元，排名第三的是Blue Ridge，家庭年收入為19萬8000元。

西雅圖收入最低的人口普查區離收入最高的區僅咫尺之遙。在Laurelhurst華盛頓大學的另一邊，大學區（University District）內一個人口普查區的中位數家庭年收入只有約2萬1000元，因為這個區的居民幾乎都是華盛頓大學的學生。事實上，西雅圖三個收入最低的人口普查區都在大學區。